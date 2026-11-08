Paris Saint-Germain își continuă parcursul bun în campionatul Franței și își consolidează poziția de lider. Parizienii au obținut o victorie la limită în fața formației Troyes, scor 1 la 0, într-un meci în care au dominat jocul, dar au avut nevoie de răbdare pentru a desface defensiva adversă.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 39 de fundașul ucrainean Illia Zabarnîi. Acesta a reluat cu capul în plasă o centrare a lui Mayulu, după o fază construită în urma unui corner. Parizienii au dominat categoric partida, având o posesie de 81 la sută în prima repriză și numeroase ocazii de gol. Pentru PSG, acesta este al 11-lea succes consecutiv în toate competițiile.

Echipa pregătită de Luis Enrique a ajuns la 23 de puncte și conduce clasamentul din Ligue 1, cu trei puncte peste revelația Paris FC. Următoarea partidă de campionat a parizienilor va fi împotriva formației Nice, după pauza internațională a echipelor naționale.

