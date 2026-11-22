În Franța campioana Paris Saint-Germain și-a consolidat prima treaptă, după victoria cu Nice, însă a rămas fără unul dintre lideri pentru tot restul sezonului. Desire Doue a suferit accidentarea la genunchi de care se teme orice fotbalist.

Desire Doue a înscris pentru PSG în minutul 32, iar înainte de pauză a suferit accidentarea, care îi încheie sezonul. Superstarul de 21 de ani a fost diagnosticat cu ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept și urmează să fie operat. Acest tip de traume sunt cele mai de temut pentru fotbaliști.

În plus, acum aproximativ o lună, PSG l-a pierdut și pe Kvicha Kvaratskhelia, care a suferit acceași accidentare, așa că pentru ambii sezonul s-a încheiat. Paris Saint-Germain a câștigat cu 3 la 2 partida împotriva celor de la Nice și se află pe primul loc în Ligue 1.