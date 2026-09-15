Patru meciuri în doar zece zile, două deplasări și două partide acasă. Naționala Moldovei intră într-o toamnă de foc în Liga Națiunilor, iar selecționerul Lilian Popescu a anunțat lotul cu care atacă primele patru partide. Tehnicianul a renunțat la noi experimente, dar în schimb are parte de reveniri importante.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a Moldovei, Lilian Popescu, a definitivat lotul pentru primele patru meciuri din această toamnă, din Liga Națiunilor. Tehnicianul mizează pe experiență, și readuce câteva nume care au lipsit o perioadă de la națională. 25 de jucători au fost convocați pentru primele patru meciuri, iar printre cele mai importante noutăți sunt revenirile lui Oleg Reabciuk, Nichita Moțpan și Dmitri Mandrîcenco. Reabciuk este, de altfel, unul dintre cei mai experimentați fotbaliști ai lotului. Fundașul recent transferat la Anderlecht are 62 de selecții pentru națională și revine după o perioadă în care nu a făcut parte din lot. La mijloc, Nichita Moțpan vine cu 31 de meciuri și 3 goluri pentru Moldova, iar Dmitri Mandrîcenco are 8 selecții și o reușită. Mandrîcenco a impresionat în ultimul sezon la Dinamo Batumi unde a devenit un marcator regulat.

Selecționerul a păstrat și nucleul de jucători care au acumulat deja multă experiență internațională. Căpitanul Vadim Rață are 63 de selecții, Victor Stînă 30, iar Vladislav Baboglo a ajuns la 28 de meciuri pentru tricolori. Interesant este că noul lot combină experiența, cu jucători care încearcă să-și câștige locul la națională. Din campionatul intern au fost convocați 8 fotbaliști. Cei mai mulți, cinci, sunt de la Petrocub Hîncești, Ioan-Călin Revenco, Cătălin Cucoș, Serafim Cojocari, Ovidiu David și Petru Popescu.

Sheriff dă și el trei jucători la națională, portarul Emil Tîmbur, dar și mijlocașii Danila Forov și Vladimir Fratea.

În atac, Lilian Popescu se bazează în continuare pe Virgiliu Postolachi, care rămâne unul dintre oamenii cu cea mai mare experiență în ofensivă, având 37 de selecții. Recent vîrful nostru a prins și un transfer ceva mai exotic ajungând în Australia, la formația Brisbane Roar. Dar adevărata provocare începe chiar din prima zi a campaniei.

Moldova va debuta pe 26 septembrie, în deplasare, împotriva Slovaciei. Iar după doar trei zile, tricolorii vor juca la Chișinău. Pe 29 septembrie, de la ora 19.00, Moldova va întâlni Insulele Feroe pe stadionul Zimbru. Apoi urmează din nou deplasarea. Pe 2 octombrie, Moldova va juca împotriva Kazahstanului, la Astana. Ca seria de patru meciuri să se încheie pe 6 octombrie, la Chișinău, cu revanșa în fața Slovaciei. Partida de pe Zimbru va începe la ora 21.45 de minute. Astfel, în numai zece zile, Moldova va disputa patru meciuri oficiale.

Tricolorii practic nu vor avea timp să respire după fiecare partidă, între meciul cu Slovacia și cel cu Insulele Feroe sunt doar 72 de ore, iar după partida de la Chișinău urmează deplasarea lungă spre Kazahstan și iarăși înapoi. Miza în acest an în Liga Națiunilor este una importantă. Poziția finală în grupă poate deschide drumul spre promovarea în Liga B sau poate trimite naționala într-o luptă pentru evitarea retrogradării.