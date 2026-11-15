Patru minute de foc au reaprins speranțele României în Liga Națiunilor. Tricolorii pregătiți de Gheorghe Hagi au obținut prima victorie din această ediție, după ce au învins Polonia cu 2 la 1. În același timp, Suedia a făcut spectacol în fața Bosniei, s-a impus cu 3 la 2 și și-a asigurat promovarea în Liga A.

Naționala României a intrat pe teren cu gândul la prima victorie în actuala ediție a Ligii Națiunilor, după patru înfrângeri consecutive. Adversară i-a fost Polonia, într-un duel disputat pe Arena Națională din București. Prima repriză a fost una echilibrată, cu ocazii de ambele părți. Polonezii au reușit chiar să trimită mingea în plasă prin Robert Lewandowski, însă golul a fost anulat pentru ofsaid. De partea cealaltă, Ianis Hagi a fost aproape de deschiderea scorului, dar șutul său din unghi a trecut puțin pe lângă poartă. După reluare, tricolorii lui Gică Hagi au devenit mai periculoși.

În minutul 59, Florinel Coman a înscris după un contraatac, dar reușita a fost anulată în urma unei verificări VAR, din cauza unui fault comis anterior de Rațiu. Momentul decisiv a venit în ultimele 25 de minute. Gheorghe Hagi a făcut câteva schimbări, iar acestea au dat imediat rezultate. În minutul 68, Alexandru Cicâldău a recuperat mingea și a șutat spre poartă. Balonul a fost deviat de Jakub Kiwior și l-a păcălit pe portar, ajungând în plasă. Iar 4 minute mai târziu, România a lovit din nou. Daniel Bîrligea a pornit un contraatac rapid, a pătruns spre poarta adversă și i-a pasat excelent lui Dennis Man, care a rămas singur cu portarul și a înscris pentru 2 la 0.

Cu toate acestea finalul a fost tensionat. Polonia a atacat în valuri, iar în minutul 82, Marcel Regula a redus din diferență după o fază fixă și a relansat partida. Polonezii au forțat egalarea, dar românii au rezistat. Astfel, elevii lui Gică Hagi au obținut prima victorie din această ediție a Ligii Națiunilor, după patru eșecuri consecutive și se gândesc chiar la locul 3 în grupă.

Gheorghe HAGI, SELECȚIONER ROMÂNIA: „ E o victorie frumoasă, binevenită, pentru încrederea noastră, pentru entuziasmul grupului, a echipei naționale. ”

Între timp, am avut parte de spectacol și răsturnări de situație la Solna, unde Suedia a întâlnit Bosnia și Herțegovina. Nordicii au început în forță și au deschis scorul încă din minutul 5, când Daniel Svensson a reluat cu capul în plasă centrarea lui Anthony Elanga. Șase minute mai târziu, Viktor Gyökeres a obținut un penalty și tot el l-a transformat, ducând scorul la 2 la 0. Suedia a continuat să atace, iar în minutul 23 Alexander Isak a înscris un gol, anulat ulterior de VAR pentru ofsaid. În prelungirile primei reprize, gazdele au primit un nou penalty, iar același Gyökeres a executat din nou fără emoții și a realizat dubla.

Bosniacii nu au renunțat însă la luptă. La numai două minute după pauză, Armin Gigovic a redus din diferență cu o lovitură de cap. Iar în minutul 62, Kolasinac a înscris tot cu capul, și scorul devenise 3 la 2. Bosnia a căutat egalarea și a avut câteva situații periculoase, însă portarul Viktor Johansson a intervenit salvator. Victoria cu 3 la 2 le-a adus suedezilor 13 puncte și primul loc în grupă, dar și promovarea în Liga A. Este a doua promovare consecutivă pentru naționala Suediei în Liga Națiunilor. De cealaltă parte, Bosnia și Herțegovina a rămas cu 8 puncte și și-a asigurat locul secund, ceea ce îi garantează participarea la barajul pentru promovarea în Liga A. Pe poziția a treia este Polonia cu 4 puncte, iar România e ultima cu doar 3 puncte. În ultima etapă, programată pentru 17 noiembrie, România va juca în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, în timp ce Polonia va întâlni Suedia. Pentru tricolorii lui Hagi, calculele sunt clare, România trebuie să câștige în Bosnia și să spere că Polonia nu va obține victoria în fața Suediei. Dacă aceste rezultate se vor confirma, România va urca pe locul al treilea și va evita barajul pentru menținerea în Liga B.