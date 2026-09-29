După încheierea carierei fotbalul se joacă din pură plăcere, iar pauzele de hidratare sunt și ele deosebite. La meciul legendelor dintre Werder Bremen și Real Madrid, apa a fost înlocuită... cu bere.

Pauzele de hidratare au devenit o necesitate a fotbalului modern, fiind un subiect controversat la Cupa Mondială de fotbal. Însă, la meciul amical din Germania întreruperea s-a transformat într-un moment savuros. Chelnerii au adus fotbaliștilor bere și un shot de alcool tare, numit Malester.

Pauza a avut loc în minutul 32 și a fost un omagiu unui arbitru, care în 1975 a încheiat un meci după doar 32 de minute de la start, pentru că o seară înaintea partidei băuse bere cu Malester și se simțea rău.

Amicalul dintre Werder și Real, la care au participat o mulțime de fotbaliști legendari, s-a jucat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la deschiderea stadionului Weserstadion din Bremen. Nemții au învins cu 4 la 3.