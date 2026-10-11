Pauza destinată meciurilor cu echipe naționale nu a tăiat din elanul Barcelonei. Catalanii au obținut a opta victorie consecutivă de la începutul campionatului și conduc în clasament. Marea rivală din Madrid a învins și ea, dar cu emoții. Vinicius a fost eliminat pentru un gest nesportiv și riscă să rateze bătălia din El Clasico, programată la sfârșitul lunii.

FC Barcelona a avut un meci ordinar pe teren propriu, cu Getafe. Anthony Gordon, care în pauza de trei săptămâni, a marcat de trei ori pentru naționala Angliei, a înscris ieri și în tricoul catalanilor, deschizând scorul în minutul doi. Este golul de debut al britanicului, transferat vara pentru 80 de milioane de euro. Getafe a avut o misiune aproape imposibilă de a face față valurilor de atacuri. În minutul 30, Gabriel Jesus, un alt jucător adus în luna august, a profitat de o greșeală și a dublat avantajul catalanilor. Brazilianul îl înlocuiește în vârful ofensivei pe conaționalul său, Raphinha, care este accidentat. FC Barcelona a atacat neîntrerupt, iar în minutul 73, Jules Kounde a profitat de centrarea precisă a lui Lamine Yamal.

Fundașul dreapta a înscris în meciul cu numărul 194 la Barcelona, stabilind recordul celor mai multe partide jucate de un francez în tricoul roș-albastru, performanță deținută până ieri de Eric Abidal. Echipa lui Hansi Flick a câștigat toate cele nouă dueluri de la începutul sezonului, opt dintre ele fiind în La Liga. Barcelona conduce în clasament, cu 24 de puncte, la cinci puncte de Atletico și șase de Real, care completează podiumul. Atletico Madrid a jucat în deplasare cu Deportivo Alaves, iar Grimaldo a adus echipa din capitala Spaniei în avantaj. Alaves a egalat dintr-un penalty, iar apoi a rămas în inferioritate numerică. Târziu, în minutul 87, fundașul central Cristian Romero, ajuns pe post de atacant, a smuls victoria cu 2 la 1 din centrarea superbă a lui Alex Baena.

Și Real s-a chinuit pentru a învinge. Kylian Mbappe a ratat mai multe ocazii pe Santiago Bernabeu, până când Yan Diomande a marcat în minutul 63. Este prima reușită în tricoul galactic pentru ivorianul transferat de la RB Leipzig în schimbul a 125 de milioane de euro.

Apoi, a înscris și Vinicius Junior. Însă, arbitrii au revizuit faza de construcție a golului și au remarcat un gest golănesc al brazilianului, care a tras de păr un adversar. Chiar dacă Vinicius a protestat, centralul nu l-a iertat și a arătat cartonașul roșu. Eliminarea o poate costa scump pe Real. Numărul 7 al galacticilor riscă două etape de suspendare, ceea ce ar însemna că va rata bătălia cu Barcelona. El Clasico este programat pe 25 octombrie.