Până la sfârșitul anului 2031 vrea să devină campion UFC. După debutul răsunător în cea mai tare organizație MMA din lume, Pavel Andrușca reveni deja la antrenamente. Euforia victoriei de răsunet în primul meci încă îl copleșește, iar victoria l-a adus pe locul 8 în noul clasament UFC al categoriei de greutate în care a luptat. În față are noi provocări, dar cu susținerea fanilor, prietenilor și antrenorilor, sportivul de 24 de ani visează să câștige centura.

„Scopul este să ajung campion UFC.”

Întreaga sa viață se învârte în jurul luptelor și antrenamentelor, așa că imediat după debutul în UFC, Pavel Andrușca a revenit în sală. Pe lângă sesiunile de înviorare și stretching, de luni până sâmbătă, are câte două antrenamente pe zi.

Are 24 de ani, este absolvent al Universității de Educație Fizică, iar povestea cu sportul a început în satul natal Măinolești din raionul Ungheni. La școală s-a deschis o secțite de lupte, iar de la 10 ani a practicat luptele libere, având succese la Europenele de tineret. Însă, marea pasiune au fost dintotdeauna artele marțiale mixte. De mic a urmărit starurile din UFC, până când un apel i-a schimbat viața și a ajuns lângă ei.

Pavel ANDRUȘCA, LUPTĂTOR MMA: „ Eram acasă, dimineața, ora 5, suna telefonul încontinuu. A venit această ofertă. Nici până în acest moment nu realizez. Totul a trecut repede, atât de mult mi-am dorit și am mers spre asta, că nici nu realizez. ”

A primit oferta de a lupta cu cinci zile înaintea galei propriu-zise din Paris într-o categorie de greutate superioară față de cea în care participă în mod normal. A acceptat fără ezitae, chiar dacă Nathaniel Wood era mult mai experimentat și se afla pe locul 8 al categoriei.

Sergiu BARBAROȘA, ANTRENOR DE LUPTE MMA: „Nu era pregătit la 100%. Pavel nici măcar la 50% nu era pregătit. Pavel a câștigat datorită abilităților, dorinței mari.”

Pe parcursul confruntării, moldoveanul a avut doar un moment de confuzie, în a doua rundă când a ajuns în knockdown.

„ Am căzut și primul gând a fost că: „Wow, trebuie să te ridici repede.” Repede m-am ridicat.”

Pavel Andrușca și-a dominat adversarul la mai toate capitolele, așa că arbitrii l-au desemnat unanim învingător.

De lângă octogon, luptătorul MMA a fost susținut de o echipă întreagă de antrenori. Sergiu Barbaroșă îl pregătește de aproape trei ani în sala sa. Uneori, antrenorul are emoții mai mari decât sportivul, iar la Paris a găsit cuvintele potrivite de încurajare pentru elevul său.

Sergiu BARBAROȘĂ, ANTRENOR DE LUPTE MMA: „ Cum se închide cușca, aici începe drumul spre centură și prima luptă trebuie câștigată ca să se confirme și apoi i-am spus să îl mănânce. ”

Pavel ANDRUȘCA, LUPTĂTOR MMA: „ Când am pășit în cușcă, m-am uitat prin părți. Era foartă multă lume, foarte frumos totul. Mi-am spus în gând: „Ai visat atâta timp, acum a venit momentul. Trebuie să ieși și să demonstrezi cine ești și pentru ce ai muncit. ”

O țară întreagă l-a urmărit luptând în UFC, unde în baza noului clasament META, Pavel Andrușca a urcat pe locul opt al categoriei de greutate de până la 66 de kilograme.

Pavel ANDRUȘCA, LUPTĂTOR MMA: „ Am parte de o susținere foarte mare. Mulți oameni din oraș, din orașul natal, foarte mulți care mă susțin. Le mulțumesc, cam așa ne descurcăm. ”

Nivelul înalt, la care a ajuns acum sportivul de 24 de ani, cere și investiții pe măsură: de la vitamine și suplimente la cantonamente cu sportivi de top.

Sergiu BARBAROȘĂ, ANTRENOR DE LUPTE MMA: „ Am o etapă aceea unde el trebuie să stă numai în cantonamente, numai la diferite cluburi cu cât mai mulți sparinguri, cu cât mai mulți sportivi de performanță. Dacă ai o traumă serioasă, mă tem să îmi imaginez suma. Reabilitarea, criocamera, masaje, costă extraordinar de mult. ”

Pavel Andrușca se pregătește pentru un nou duel pe cea mai mare scenă MMA din lume, dar nu are o dată exactă. Actualul contract cu UFC este valabil încă patru lupte.

Pavel ANDRUȘCA, LUPTĂTOR MMA: „Scopul este să ajung campion UFC.

- Cât timp îți dai pentru asta?

- Cred că patru ani, până la sfârșitul anului 2031, eu voi fi.”

Următorul pas este un cantonament în Thailanda. Sportivul nostru va pleca pe 17 septembrie și se ve afla în pregătiri o lună.