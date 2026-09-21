Pedro Acosta a spart gheața în MotoGP. Spaniolul de la KTM a câștigat Marele Premiu al Austriei, și a obținut, la 22 de ani, prima victorie în categoria regină. Succesul vine după 15 podiumuri în MotoGP, dar fără nicio clasare pe primul loc.

Arcadie Munteanu
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Pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg, Pedro Acosta a avut un weekend cu suișuri și coborâșuri. Sâmbătă, în cursa sprint, conducea detașat și părea că se îndreaptă spre victorie, dar a căzut cu doar trei tururi înainte de final. Dar ieri Acosta și-a luat revanșa perfect și a rezistat atacurilor lui Jorge Martin.

Interesant este că Pedro Acosta a obținut această victorie chiar pe terenul celor de la KTM. Mai mult, este un succes cu o încărcătură specială pentru spaniol, deoarece la finalul sezonului va părăsi ehipa și se va alătura celor de la Ducati, unde îl va avea coechipier pe Marc Marquez. Campionul mondial en-titre a avut în schimb o cursă dificilă. 

Plecat de pe locul doi, Marquez a încheiat doar pe poziția a cincea și a pierdut teren în lupta pentru titlu. În schimb Jorge Martin, a terminat pe locul doi, și și-a mărit avansul în fruntea clasamentului general. Spaniolul de la Aprilia, are un avans de 12 puncte după etapa din Austria. Podiumul de pe circuitul Red Bull Ring a fost completat de italianul Marco Bezzecchi. Campionatul Mondial de MotoGP continuă peste două săptămâni, cu Marele Premiu al Japoniei, programat între 2 și 4 octombrie, pe circuitul Motegi.

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