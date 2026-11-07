Ina Cernei a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de Sambo pentru Nevăzători. Este prima performanță de acest fel din istoria sportului paralimpic din Republica Moldova.

Sportiva moldoveancă a urcat pe podiumul competiției desfășurate la Tașkent, Uzbekistan, la categoria de greutate de până la 59 de kilograme.

În drumul spre finală, Ina Cernei le-a învins pe reprezentantele Nigeriei și Kazahstanului. În ultimul act, aceasta a cedat în fața rusoaicei Alsu Nasyrova, campioana mondială en titre, și a obținut medalia de argint.

Campionatul Mondial de Sambo pentru Nevăzători, desfășurat la Tașkent/ Facebook

Rezultatul este cu atât mai important cu cât sportiva, care face parte de mai mulți ani din lotul național de parajudo, participă la competiții internaționale de sambo pentru nevăzători abia din acest an.

2026 este un an cu rezultate importante pentru Ina Cernei. Pe lângă argintul mondial, aceasta a mai obținut medalia de argint la Cupa Mondială de Para Sambo și la Campionatul European de Para Judo, în categoria J1, până la 70 de kilograme.

Ceilalți doi reprezentanți ai Republicii Moldova, Oleg Nemțan și Alexandru Ursul, nu au reușit să treacă de rundele preliminare.

Ediția cu numărul 50 a Campionatului Mondial de Sambo se desfășoară la Tașkent și reunește sportivi din 101 țări.

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