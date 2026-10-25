Primele medalii pentru țara noastră la Campionatul Mondial de lupte. Alexandrin Guțu și Mihail Bradu au urcat pentru prima dată în carierele lor pe podiumul intercontinental. În proba de lupte greco-romane, Guțu a cucerit argintul, după ce a pierdut finala contra unui azer, în timp ce Bradu a câștigat bronzul într-o altă categorie de greutate.

Prima zi a finalelor Campionatului Mondial a venit cu două podiumuri pentru lotul din țara noastră. Alexandrin Guțu nu și-a putut stăpâni lacrimile, atunci când i-a fost pusă medalia de argint la fât. Campionul mondial din 2023, 2024 și 2025 la categoria de până la 23 de ani a fost la un pas de a repeta performanța și la seniori, unde nu a mai cucerit nicio distincție în cariera sa. Moldoveanul a fost la doar un pas de titlul suprem. În limitele categoriei de 77 de kilograme, Guțu a obținut patru victorii consecutive și s-a calificat în marea finală, unde a dat piept cu Sanan Suleymanov. Azerul a început mai bine confruntarea și a preluat conducerea, în ciuda apelului sportivului nostru către arbitri. Treptat, Suleymanov și-a mărit avantajul, iar pe final Alexandrin Guțu a încercat să revină, însă fără succes. S-a încheiat 8 la 3.

Totuși, Alexandrin Guțu a câștigat la 23 de ani prima sa medalie la un Campionat Mondial. S-a bucurat de primul său podium intercontinental și Mihail Bradu. Învins în sferturile categoriei de 82 de kilograme, luptătorul nostru a trecut de recalificări, iar în finala mică a avut un duel dramatic în fața rusului Gamzat Gadzhiev. Condus la pauză cu 3 la 0, Bradu a revenit spectaculos și a câștigat confruntarea.

Mondialul din Astana se va desfășura zilnic până pe 1 noiembrie. Lotul țării noastre în proba de lupte greco-romane este format din șase reprezentanți.