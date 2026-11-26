Luptătorul moldovean de grappling, Liviu Maluda, a devenit vicecampion mondial. Conaționalul nostru a fost învins în marea finală de un reprezentant al Rusiei și a cucerit medalia de argint.

După ce a preluat conducerea în fața lui Umar Dombaev, momentele de inactivitate l-au costat două puncte pe Liviu Maluda. Luptătorul nostru a încercat să forțeze în ultimul minut, dar s-a trezit cu piciorul prins, iar adversarul a reușit un procedeu la gleznă, care l-a obligat să ceară încheierea duelului.

Așadar, moldoveanul și-a asigurat medalia de argint la Mondialul de grappling din Baku, Azerbaidjan. În drumul spre finala categoriei de până la 130 de kilograme conaționalul nostru a bifat două succese.

Liviu Maluda are 27 de ani, iar în 2026 a cucerit aurul la Campionatul European de pancrațiu și MMA amator desfășurat în Erevan.