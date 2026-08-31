Petrocub Hîncești continuă goana după primele două clasate în campionatul intern de fotbal, Sheriff și Zimbru. Deținătoarea titlului, care a anunțat despărțirea de mai mulți jucători importanți, a învins-o pe FC Bălți și s-a apropiat la patru puncte de lidera Sheriff.

Petrocub a dominat cap-coadă meciul de pe teren propriu. Cătălin Cucoș, Bogdan Musteață și Petru Popescu au avut fiecare câte o ocazie înainte ca să fie deschis scorul în minutul 30. Musteață a centrat în careu, iar căpitanul Ion Jardan a împins mingea în poartă. La una dintre următoarele faze, FC Bălți a reușit un șut în direcția porții adverse, singurul din partida de ieri. În schimb, Petrocub a creat multe atacuri periculoase. Unul dintre ele a fost o cursă individuală superbă a lui Ilie Botnari, care a marcat în poarta fostei echipe, fiind și primul gol în tricoul leilor din Hîncești.

Campioana Petrocub a continuat să atace, până când în minutul 82, Marius Iosipoi a marcat și a stabilit scorul final de 3 la 0. Pasa decisivă, care a fost de fapt un șut ratat, i-a aparținut lui Stanislav Șveț, Fotbalistul de numai 16 ani a debutat, astfel, cu un assist la prima echipă a Petrocubului. După meci, deținătoarea titlului a anunțat despărțirea de mai mulți fotbaliști experimentați.

Dacă acum câteva zile, Nicolae Rotaru a plecat în campionatul Ungariei, ieri au fost anunțate despărțirile de frații Sergiu și Mihai Plătică, portarul Cristian Avram și Dumitru Demian. În total, cei patru jucători au disputat aproximativ 500 de partide pentru echipa din Hîncești. Petrocub ocupă locul 3 în liga 7777.

Elevii lui Shota Makharadze se află la trei puncte în spatele celor de la Zimbru și la patru de Sheriff, care conduce în clasament. Totodată, Petrocub este la trei puncte în fața grupării Dacia Buiucani, după 10 etape. Echipa din Chișinău a remizat ieri, scor 0 la 0, cu Milsami Orhei, ocupanta locului 6.