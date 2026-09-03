Petrocub Hîncești începe toamna cu mai multe schimbări de lot. După plecarea a cinci fotbaliști, printre care și mai mulți veterani, campioanei în exercițiu i s-au alăturat patru jucători noi. Este vorba despre Serafim Cojocari, transferat de la Zimbru, plus, Victor Mudrac, Daniel Țugulea și Ioan-Călin Revenco, care în trecut au mai îmbrăcat tricoul echipei din Hîncești.

Ioan-Călin Revenco și Victor Mudrac au făcut parte din lotul Petrocubului, care în 2024 a reușit să câștige campionatul și Cupa Moldovei. Fundașul lateral, Ioan-Călin Revenco, revine după trei ani la echipă, în urma aventurilor din Polonia și Slovacia.

Totodată, Victor Mudrac va juca la Petrocub a treia oară, după perioadele 2017-2019 și 2022-2024. Daniel Țugulea este discipolul academiei și s-a întors din împrumutul de la Real Sireți, în timp ce Serafim Cojocari a venit liber de contract de la Zimbru Chișinău, gruparea care l-a lansat în fotbalul mare. Aceste întăriri de lot vin în contextul mai multor plecări recente.

Frații Mihai și Sergiu Plătică, portarul Cristian Avram și Dumitru Demian s-au despărțit după mulți ani la Petrocub, iar Nicolae Rotaru s-a transferat la campioana Ungariei, Gyor.