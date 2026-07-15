Odată cu cea de-a doua semifinală a Cupei Mondiale va începe și returul primei runde preliminar a Ligii Campionilor, în care Petrocub Hîncești o va întâlni pe Egnatia. Campioana Moldovei va juca pe terenul albanezilor, după remiza din primul meci, iar antrenorul Shota Makharadze și elevii săi se așteaptă să domine la fel ca în partida de la Chișinău.

Shota MAKHARADZE, ANTRENOR „PETROCUB HÎNCEȘTI”: „Avem mult respect față de adversarii noștri. Egnatia este o echipă foarte bună cu un joc bine organizat, dar noi avem propriile sarcini și suntem o echipă foarte bună. Suntem motivați și înțelegem unde putem ajunge și suntem foarte optimiști.”

Jucătorii și membrii staff-ului campioanei Moldovei au ajuns ieri la Rrogozhine. Toți fotbaliștii sunt apți, cu excepția lui Vladimir Ambros și a mijlocașului Victor Bogaciuc, care s-a accidentat în ultimul meci din campionat, cu Bălți. Petrocub a desfășurat aseară antrenamentul oficial pe arena unde urmează să aibă loc partida.

Returul dintre Petrocub și Egnatia va începe de la scorul general de 1 la 1. În partida de săptămâna trecută, disputată la Chișinău, clubul din Hîncești a condus din primul minut, dar a fost egalat până la pauză. Campioana Moldovei a jucat toată repriza secundă în superioritate numerică după eliminarea unui adversar, dar nu a putut să profite de avantaj.

Shota MAKHARADZE, ANTRENOR „PETROCUB HÎNCEȘTI”: „Nici nu se discută, ne bazăm pe calitatea primului meci. Am dominat și înțelegem că adversarii au fost în inferioritate numerică. ”

Duelul găzduit de campioana Albaniei va începe la ora 22 și va fi arbitrat la centru de Philip Farrugia. Echipa învingătoare se va califica în turul doi preliminar al Ligii Campionilor, iar învinsa urmează să își continue parcursul în preliminariile Conference League.