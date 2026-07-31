Sfârșit de drum pentru Petrocub Hîncești și Zimbru Chișinău în cupele europene. Ambele formații din Moldova au fost eliminate în turul doi preliminar al Ligii Conferinței. După eșecul cu 0 la 3 din primul meci, Petrocub a visat frumos în retur, când a condus-o pe Borac Banja Luka cu 2 la 0, dar nu a putut întoarce scorul, iar Zimbru a pierdut cu 2 la 3 la general dubla manșă cu Noah.

Nicolae Rotaru a luptat cu un fundaș advers și a reușit să fie primul la minge, după pasa venită de la Ion Jardan. Astfel, Petrocub a preluat conducerea în minutul 13. Peste doar câteva minute, echipa din Hîncești conducea campioana Bosniei cu 2 la 0, după ce Petru Popescu și-a păcălit adversarii și a șutat la colțul scurt. Petrocub spera la revenire, deoarece mai avea nevoie de un gol pentru a egala scorul general.

Atacurile „leilor din Hîncești” au fost tăioase, dar mingea nu a mai intrat în poartă până la pauză. Repriza a doua a început într-un ritm alert, iar până în minutul 56 s-a marcat de trei ori. Mai întâi a înscris Savic, după care Nicolae Rotaru și-a completat dubla la campioana Moldovei din pasa lui Petru Popescu.

Iar Hiros a tăiat din elanul Petrocubului cu golul la o fază fixă. Partida de pe stadionul Zimbru s-a încheiat cu scorul de 3 la 3, Ante Roguljic stabilind rezultatul final. Așadar, campioana din țara noastră nu va juca în cupele europene ale acestui sezon, odată cu eliminarea din turul doi preliminar al Ligii Conferinței. În aceeași rundă a pierdut și Zimbru.

După remiza, scor 1 la 1, pe teren propriu, galben-verzii au jucat în deplasare cu Noah din Armenia. A trecut jumătate de oră de la fluierul de start până când gazdele au deblocat tabela de scor prin Gor Manvelyan. Gustavo Sangare a dublat avantajul armenilor în debutul actului secund. Chiar dacă a fost cât pe ce să mai încaseze câteva goluri, Zimbru a redus din diferență în minutul 76 prin Jonathas.

Zimbru mai avea nevoie de un gol pentru a trimite dubla manșă în prelungiri, dar nu a putut să marcheze la o fază extrem de periculoasă în ultimele secunde ale meciului. Noah va juca în turul trei preliminar din Conference League cu învingătoarea dublei manșe dintre Sion și BATE Borisov.