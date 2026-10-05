Portugalia este prima națională calificată în sferturile Ligii Națiunilor. Campioana en-titre a competiției a întors spectaculos meciul cu Norvegia și a obținut a patra victorie consecutivă. În Liga A, Olanda a preluat șefia grupei A2, în timp ce Germania lui Jürgen Klopp rămâne fără victorie în fața Greciei după două confruntări. Danemarca a câștigat în Țara Galilor și s-a apropiat de calificarea în sferturi.

Naționala Portugaliei a învins Norvegia cu 2 la 1, pe teren propriu, și și-a asigurat matematic calificarea în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor, cu două etape înainte de încheierea fazei grupelor. Portughezii au ajuns la patru victorii din patru meciuri și au maximum de puncte.

Norvegienii au început mai bine și au deschis scorul în minutul 36. Kristoffer Ajer a înscris cu un șut spectaculos, după pasa lui Martin Ødegaard. Avantajul oaspeților a durat însă doar două minute. João Cancelo a restabilit egalitatea în minutul 38, cu o execuție superbă de la marginea careului.

Portugalia a continuat să preseze și a dat lovitura în minutul 79. João Félix a oferit pasa decisivă, iar Gonçalo Ramos a înscris golul care a trimis campioana en-titre în sferturile de finală. Portugalia a evoluat fără vedeta Cristiano Ronaldo, care este în conflict deschis cu oficalii selcționatei, însă tehnicianul Jorge Jesus, a declarat că întarcerea vetereanului depinde doar de Ronaldo.

Cu 12 puncte, Portugalia conduce detașat grupa A4 și nu mai poate pierde una dintre primele două poziții. Norvegia, în schimb, a ajuns la trei înfrângeri consecutive și ocupă ultimul loc. În aceeași grupă, Danemarca a învins Țara Galilor cu 1 la 0, la Cardiff, și a urcat pe locul secund, cu șase puncte, în timp ce galezii au căzut pe locul 3. Unicul gol al partidei a fost înscris de Rasmus Højlund, în minutul 75, din penalty. Pentru Danemarca acesta este al cincilea succes consecutiv în duelurile directe cu Țara Galilor.

Între timp, în grupa A2, Germania lui Jürgen Klopp a remizat fără goluri cu Grecia, 0 la 0, la Salonic, și continuă să aibă un parcurs complicat. Nemții au dominat partida și au avut nu mai puțin de 15 șuturi în prima repriză, însă portarul Kostas Tzolakis a avut mai multe intervenții bune. Germania a și înscris odată în minutul 32, prin Jonathan Burkardt, însă golul a fost anulat după intervenția VAR, pentru un henț comis de Tom Bischof în faza de construcție. După pauză, ritmul a scăzut, iar Germania nu a mai reușit să găsească drumul spre gol. În cealaltă partidă din grupă, Olanda a învins Serbia cu 2 la 1 și a egalat-o pe Grecia la puncte. Teun Koopmeiners a deschis scorul din lovitură liberă, iar Serbia a egalat înainte de pauză prin Mihajlo Cvetkovic, cu o lovitură de cap. Olandezii au revenit în repriza secundă, iar Joshua Zirkzee a marcat golul victoriei.

Pentru Zirkzee a fost primul gol la națională după o pauză de doi ani. După patru etape, Olanda și Grecia au câte opt puncte. Germania are cinci puncte, iar Serbia nu a acumulat niciun punct. Doar primele două clasate din fiecare grupă a Ligii A se califică în sferturile de finală, după care cele opt echipe vor fi împerecheate prin tragere la sorți. Apoi cele patru câștigătoare vor merge la turneul final, programat între 9 și 13 iunie 2027.