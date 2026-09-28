Deținătoarea trofeului Ligii Naționilor, Portugalia, a câștigat primele două etape ale actualei ediții. După succesul contra reprezentativei din Țara Galilor, lusitanii, cu Ronaldo doar rezervă, au învins Norvegia lui Erling Haaland, care a înscris o dată, dar echipa sa a pierdut acasă.

După un schimb de ocazii în debutul meciului, Joao Felix a spart gheața la Oslo, marcând cu un șut ca la biliard de pe linia careului. Norvegia a trecut pe lângă gol în prima repriză, Erling Haaland având mai multe ocazii. Starul vikingilor a reușit, totuși, să marcheze în minutul 50. Doar că echilibrul s-a menținut foarte puțin. Goalkeeper-ul norvegian Nyland a gafat, iar Goncalo Ramos a profitat și a înscris cu o execuție rafinată.

Atacantul de la AC Milan, care i-a luat locul în ofensivă căpitanului rămas pe bancă, Cristiano Ronaldo, a mai avut o ocazie imensă, dar și un gol anulat pe motiv de offside. Norvegia nu a putut să amenințe poarta adversă până la fluierul final și a cedat cu 1 la 2. În aceste condiții, campioana en titre a turneului, Portugalia, conduce grupa din Liga A, cu șase puncte. Urmează Norvegia și rivala din peninsulă, Danemarca, cu câte trei puncte și codașa, Țara Galilor, care a pierdut ambele meciuri de până acum. La Copenhaga, danezul Isaksen a înscris formidabil din voleu contra galezilor, dar arbitrii au anulat reușita, din cauza unui offside.

Deși gazdele au avut inițiativa, înainte de pauză, Țara Galilor a fost aproape de gol în două rânduri. Danezii au fost mai buni la fazele fixe, aglomerând careul advers de fiecare dată. Așa au fost marcate ambele goluri ale scandinavilor. Mai întâi Ben Davies a trimis mingea nefericit în propria poartă, după care Gustav Isaksen a fost primul la respingere și a făcut 2 la 0.

Scorul s-a menținut până la final de meci, în ciuda șanselor avute de ambele echipe. În runda a treia din Liga Națiunilor, Danemarca urmează să întâlnească Portugalia pe teren propriu, iar Norvegia va juca în deplasare cu Țara Galilor.