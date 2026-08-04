Un club dintr-o comunitate cu doar 600 de locuitori a reușit una dintre cele mai frumoase povești ale verii în fotbalul francez. ASM Miquelon, formație din arhipelagul francez Saint-Pierre și Miquelon, aflat în largul coastelor Canadei, s-a calificat în premieră pe tabloul principal al Cupei Franței.

Fotbalul continuă să demonstreze că miracolele sunt posibile. O echipă din localitatea Miquelon-Langlade, o insulă cu aproximativ 600 de locuitori, a obținut o performanță istorică după ce și-a asigurat prezența pe tabloul principal al Cupei Franței. Clubul reprezintă colectivitatea franceză de peste Atlantic - Saint-Pierre și Miquelon, unul dintre cele mai mici teritorii ale Franței, situat în apropierea provinciei canadiene Newfoundland și Labrador.

Din cauza poziției geografice, fotbaliștii sunt nevoiți să călătorească mii de kilometri pentru a disputa meciurile din competiția organizată de Federația Franceză de Fotbal. ASM Miquelon a obținut o calificare dramatică, după a câștigat faza teritorială, în urma loviturilor de departajare, rezervată reprezentantelor din arhipelag.

Acum, ASM Miquelonnaise va traversa Atlanticul pentru a disputa următorul meci în Franța continentală. Adversara și orașul în care se va juca partida vor fi stabilite la tragerea la sorți, iar ASM va întâlni o echipă din eșaloanele superioare. Pentru jucătorii amatori ai echipei, majoritatea având locuri de muncă în afara fotbalului, simpla participare pe tabloul principal reprezintă deja cea mai mare realizare din istoria clubului.

Povestea formației este cu atât mai impresionantă cu cât Miquelon-Langlade numără doar în jur de 600 de locuitori, iar întreaga comunitate s-a mobilizat pentru a susține echipa. Într-un teritoriu unde condițiile climatice și izolarea fac dificilă dezvoltarea sportului de performanță, calificarea în competiția considerată "Cupa tuturor posibilităților" este privită ca un succes al întregii insule.

Cu peste 5000 de cluburi participante în fiecare sezon, Cupa Franței este renumită pentru surprizele produse de echipele de amatori împotriva formațiilor profesioniste. Astfel, în această ediție, una dintre cele mai spectaculoase povești vine tocmai din mijlocul Atlanticului de Nord, de pe o insulă în care aproape fiecare locuitor îi cunoaște personal pe fotbaliștii care visează acum la un duel cu un gigant al fotbalului francez.