Etapă cu multe rezultate surpriză în Premier League. Arsenal și Manchester City au înregistrat doar câte un egal în duelurile cu Newcastle și Fulham, iar Chelsea a cedat categoric pe teren propriu cu Leeds United.

La Newcastle, Arsenal a început în forță și a dominat prima repriză. Eberechi Eze a deschis scorul în minutul 33, după o pasă excelentă a lui Kai Havertz. „Tunarii” păreau să controleze partida, însă după pauză gazdele au schimbat complet ritmul. Harvey Barnes a egalat în minutul 49, după ce William Osula a profitat de o greșeală a lui Martin Odegaard. Newcastle a continuat să preseze, iar în minutul 62 Malick Thiaw a întors scorul, după o fază la un corner în care defensiva londonezilor nu a reușit să îndepărteze mingea. Arsenal a evitat înfrângerea în minutul 78, când Noni Madueke a finalizat cu un șut plasat o acțiune rapidă.

S-a încheiat 2 la 2, scor ce a pus capăt seriei de patru victorii consecutive fără gol primit a campioanei Arsenal. Nici rivala Manchester City nu a reușit să profite de pasul greșit al liderului. Pe Etihad, Fulham a deschis scorul în minutul 16, prin Rodrigo Muniz, care a finalizat o acțiune creată de fostul jucător al lui City, Oscar Bobb. Gazdele au crezut că au egalat rapid, însă golul lui Erling Haaland a fost anulat pentru un fault asupra portarului Bernd Leno. City a revenit în joc abia după pauză. Elliot Anderson a restabilit egalitatea în minutul 57, cu un șut spectaculos din voleu, de la aproximativ 20 de metri.

„Cetățenii” au forțat golul victoriei, dar Fulham a rezistat, ba chiar a avut ocazii periculoase pe contraatac. Astfel, Manchester City a evitat a patra înfrângere consecutivă în campionat, însă a bifat un nou pas greșit și rămâne la șase puncte în spatele lui Arsenal, având-o în față, pe Brighton, care ocupă neașteptat locul doi. O mare surpriză s-a produs și la Londra, pe terenul celor de la Chelsea. Echipa lui Xabi Alonso a cedat cu 1 la 4 în fața lui Leeds United, chiar pe Stamford Bridge. Emmanuel Emegha a marcat pentru londonezi, dar Noah Okafor a egalat rapid. După pauză, Dominic Calvert-Lewin a transformat un penalty, iar Okafor a majorat diferența rapid. Pe final Brenden Aaronson s-a descurcat elegant în fața mai multor adversari și a consemnat pentru Leeds prima victorie pe terenul lui Chelsea din 1999.

În schimb, Bournemouth traversează o perioadă excelentă. Echipa antrenată de Marco Rose a învins-o cu 2 la 0 pe Nottingham Forest și este aproape de podium în Anglia. Evanilson a deschis scorul și a ajuns la șase meciuri consecutive cu gol marcat în Premier League. Justin Kluivert a stabilit rezultatul final chiar înainte de pauză. Succesul a fost al nouălea consecutiv pentru Bournemouth în toate competițiile, un record al clubului.

Tot două goluri a marcat și Tottenham, care a trecut de Ipswich Town. Tânărul Luca Williams-Barnett, în vârstă de 18 ani, a deschis scorul în minutul 15, la primul său meci ca titular în Premier League. Dominic Solanke a dublat avantajul imediat după pauză și a stabilit scorul final, 2 la 0. În celelalte partide, Aston Villa și Sunderland au încheiat fără goluri, iar Coventry City a învins-o cu 3 la 2 pe Crystal Palace, care rămâne pe ultimul loc, având doar 7 puncte în 11 etape.