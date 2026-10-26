Pentru prima dată în istoria campionatului Moldovei, o partidă a fost arbitrată de o brigadă formată doar din femei. Este vorba despre meciul câștigat de Zimbru în fața celor de la FC Bălți. Galben-verzii se mențin pe locul doi, la șase puncte de liderul Sheriff Tiraspol.

Centralul Elena Gobjilă a debutat într-un meci oficial din prima ligă și a fost asistată de Maria Posmac și Ana Ciobotaru. Această brigadă de arbitri este prima sută la sută formată doar din femei și a fost delegată la partida dintre Zimbru și FC Bălți. Galben-verzii au disputat primul meci după anunțul că trebuie să ofere despăgubiri de un milion de euro fostului jucător, Donny van Iperen, sumă mult prea mare, care ar duce la dispariția clubului. Zimbru a avut nevoie de 24 de minute pentru a deschide scorul. Vladislav Boico a înscris în poarta fostei sale echipei. Avantajul gazdelor a fost dublat în repriza secundă de ucraineanul Maksym Lunyov, introdus la pauză. Ucraineanul a marcat în minutele 68 și 75, reușind primele sale goluri pentru echipa din Chișinău. Matteo Amoroso a stabilit scorul final, 4 la 0, în prelungiri.

Victoria a venit după trei etape consecutive fără succes pentru Zimbru și a readus echipa pe locul secund, cu 31 de puncte. Până la liderul Sheriff sunt șase puncte. Viespile au obținut un succes în deplasare la Politehnica UTM. Danila Forov a marcat ambele goluri, în minutele 16 și 90+2.

Campioana Petrocub a rămas în cursa pentru titlu după ce a învins-o pe Milsami cu 2 la 1, într-un meci în care toate golurile au fost marcate în prima oră de joc. Gazdele au deschis scorul în minutul 15, după ce Veaceslav Posmac a trimis mingea în propria poartă. Avantajul hînceștenilor a durat însă doar patru minute. Igor Souza de Carvalho a restabilit egalitatea pentru Milsami. Golul victoriei a venit în repriza secundă. Petru Popescu a înscris în minutul 63 și a adus trei puncte importante pentru Petrocub, care a ajuns la 29 de puncte și se menține pe locul trei, la două lungimi de Zimbru.

Într-un alt meci al etapei, Dacia Buiucani a învins-o pe Real Sireți cu 3 la 1, după o repriză secundă în care a tranșat partida în doar șapte minute. Cristian Nagurnea a deschis scorul în minutul 48, iar Victor Ciumașu a majorat avantajul patru minute mai târziu. Serghei Țurcan a făcut 3 la 0 în minutul 55, iar gazdele au avut astfel un avantaj confortabil înainte de ultima jumătate de oră.

Real Sireți a redus din diferență în minutul 80, însă nu a mai putut schimba soarta meciului. Victoria o menține pe Dacia pe locul patru, cu 24 de puncte, în timp ce Real Sireți rămâne pe locul șapte.