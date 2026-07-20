FIFA a preluat modelul american, iar o finală a Cupei Mondiale a avut în premieră un show la pauză, care a durat aproape jumătate de oră. Între reprize, Madonna, Shaqira, Justin Bieber și BTS au oferit un concert de excepție, ca și la ceremonia de închidere, desfășurată înaintea duelului pentru trofeu pe MetLife Stadium din New Jersey.

După încheierea primei reprize a finalei, regina muzicii pop, Madonna a deschis show-ul cu hitul „Music”. Interpreta americană a fost adusă pe teren într-un vehicul spectaculos, condus de doi dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni din toate timpurile, Ronaldo și Ronaldinho, una dintre surprizele spectacolului. După deschiderea explozivă, atmosfera s-a schimbat complet. Orchestra dirijată de venezueleanul Gustavo Dudamel a preluat controlul scenei, în timp ce personajele Muppets au interpretat celebra melodie „Seven Nation Army”, imnul nelipsit al marilor competiții de fotbal.

Cei peste 80 de mii de fani din tribunele arenei MetLife au avut parte de un concert superb în continuare. Trupa BTS a venit cu fenomenul K-POP, iar Justin Bieber a fost trimis pe teren, de parcă ar fi fotbalist, iar personajele renumitului serial cu tematica fotbalistică „Ted Lasso”, antrenorii săi.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost apariția interpretei simbol la Campionatele Mondiale, Shakira. Alături de Burna Boy, pe scenă a fost readus imnul oficial al turneului, „Dai Dai”.

Ultimele minute au reunit un cor de copii, personajele Sesame Street șoi trupa Coldplay. Împreună au interpretat piesa originală „We Dance”, creată special pentru acest eveniment. În timp ce pe gazon era proiectat uriaș cuvântul „Love”, un omagiu adus lui Pelé și mesajului său de unitate, iar tot spectacolul s-a încheiat cu un impresionant foc de artificii.

Deși inițial FIFA a anunțat că tadiționala pauză de 15 minute va avea 17 minute, dintre care 11 vor fi rezervate spectacolului și 6 pentru demontarea scenei, în realitate pauza a durat aproape jumătate de oră, cea mai lungă înrerupere dintre reprize din istoria Mondialelor.

În premieră a fost organizat un show după modelul american la finalele mari, dar și ceremonia de închidere a adus multe momente memorabile. Post Malone a cântat în deschiderea evenimentului, după care a venit rândul streamer-ului fenomen pe internet, IshowSpeed. Apariția sa, la fel ca a starului din „Misiune imposibilă”, Tom Cruise, s-a lăsat cu multe critici din partea amatorilor fotbalului. În schimb, Robbie Williams, Laura Pausini și Nicole Scherzinger care au interpretat melodia ”Desire”, imnul oficial FIFA, au fost întâmpinați călduros.

A răsunat și imnul SUA, una dintre cele trei gazde ale Campionatului Mondial, alături de Canada și Mexic, în interpretarea artistei Jennifer Houston.