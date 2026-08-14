Prichard Colon, un fost pugilist portorican de mare perspectivă, a murit joi la vârsta de 33 de ani. El a suferit o hemoragie internă în timpul unei lupte împotriva lui Terrel Williams, în 2015, și nu și-a revenit niciodată complet după acel nefericit eveniment.

Ultima luptă a lui Prichard Colon tocmai s-a încheiat. O luptă departe de ring, care a durat mai bine de zece ani. Un boxer promițător, portoricanul a suferit o accidentare gravă pe 17 octombrie 2015, în timpul meciului său împotriva lui Terrel Williams.

Americanul i-a aplicat atunci mai multe lovituri în ceafă, făcându-l să cadă în mijlocul ringului, ținându-se de cap. Oprit în colțul său două runde mai târziu, Colon a avut ulterior amețeli și vărsături, înainte de a fi transportat la spital, unde a fost diagnosticat cu hemoragie internă.

După ce a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, portoricanul a fost plasat în comă, din care nu a mai ieșit timp de 221 de zile. Atunci a început lunga sa recuperare, un proces care a abordat paralizia parțială, deficiențele cognitive majore și afazia.

Starea vegetativă iniţială s-a îmbunătățit treptat, dar el nu s-a putut deplasa niciodată fără ajutorul unui scaun cu rotile. Prichard Colon a avut nevoie de asistență zilnică, deoarece afectarea creierului său a fost ireversibilă.

Din nefericire, în cele din urmă, corpul fostului pugilist nu a mai rezistat, la aproape 11 ani de la nefericitul eveniment găsindu-şi sfârşitul. Tatăl lui Prichard Colon a anunțat moartea sa joi, pe rețelele de socializare, menţionând că fostul pugilist şi-a găsit în sfârşit liniştea, după peste un deceniu de luptă grea, relatează eurosport.ro.