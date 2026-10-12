Prima medalie pentru țara noastră la Campionatul European de haltere Under 20. Gabriela Danilov a obținut bronzul în proba de smuls a categoriei sale de greutate.

La doar 17 ani, Gabriela Danilov a participat în categoria de greutate de până la 53 de kilograme, cu adversare mult mai experimentate. În proba de smuls a completat două încercări, cu rezultatul final de 79 de kilograme, mai mic decât al adversarelor din România și Grecia, care au fost primele și la aruncat.

Danilov a ocupat locul patru la aruncat, ridicând 95 de kilograme, fiind a patra și la general. Campionatul European pentru sportivii de până la 20 și până la 23 de ani are loc în Durres, Albania. Țara noastră participă cu un lot format din 15 sportivi.