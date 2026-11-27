Cele mai spectaculoase faze din lumea cricketului sunt cele cu mingea prinsă la câțiva centimetri de gazon. Însă în Pakistan, un pasager aflat pe o motocicletă în mișcare a prins mingea cu o singură mână, iar filmulețul a devenit viral pe internet.

Momentul s-a produs, când un jucător a lovit mingea puternic, trimițând-o în afara stadionului. Camera a urmărit traiectoria acesteia, iar în cadru a apărut o motocicletă care trecea chiar pe lângă teren.

Pasagerul și-a întins brațul și a prins mingea din zbor, fără ca vehiculul să oprească. Imaginile au devenit rapid virale, iar internauții au numit captura una dintre cele mai spectaculoase din istoria cricketului.

Acesta este un gen de sport asemănător într-o anumită măsură cu baseballul, în care două echipe a câte 11 jucători folosesc bâte plate din lemn pentru a lovi mingea și a acumula cât mai multe puncte.