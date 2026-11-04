Paris Saint-Germain pare hotărâtă să-și apere trofeul Ligii Campionilor. Regina Europei este singura echipă care a câștigat toate cele patru meciuri disputate în faza ligii și conduce detașat clasamentul, cu maximum de puncte. În ultima etapă, parizienii au făcut spectacol în Spania, unde au zdrobit-o pe Villarreal cu 6 la 0. Tot aseară Barcelona a învins-o clar pe Aston Villa, Bayern a dat lovitura pe terenul lui Atletico Madrid, iar Sporting a obținut o victorie importantă în deplasare cu Șahtior. Astfel, lupta pentru primele 8 locuri devine tot mai interesantă.

Paris Saint-Germain continuă să domine Liga Campionilor. Francezii au obținut a patra victorie consecutivă, după ce au învins-o categoric pe Villarreal, chiar pe terenul acesteia, cu scorul de 6 la 0. Parizienii au rezolvat practic meciul în primele 17 minute, perioadă în care au înscris de patru ori. Joao Neves a deschis scorul în minutul 9, iar Desire Doue a majorat avantajul doar trei minute mai târziu. Senny Mayulu a punctat în minutul 13, iar Fabian Ruiz a dus scorul la 4 la 0 în minutul 17.

PSG nu a redus ritmul nici după pauză. Fabian Ruiz a înscris din nou în minutul 50, reușind dubla, iar David Boly a stabilit scorul final în minutul 78. A fost o demonstrație de forță a echipei pregătite de Luis Enrique. PSG a ajuns astfel la 12 puncte din 12 posibile și are un golaveraj impresionant - 20 de goluri marcate și doar cinci primite. Parizienii sunt singurii cu victorii pe linie după patru etape.

Barcelona a făcut un pas important spre calificarea directă în optimile de finală, după o victorie clară în fața celor de la Aston Villa, scor 3 la 0. Catalanii au început în forță, iar Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 8. Tânărul atacant a profitat de o greșeală a apărării engleze și a dat tonul unei seri excelente pentru echipa sa. După pauză, Raphinha a preluat rolul principal. Brazilianul a înscris în minutul 52, iar 13 minute mai târziu a reușit dubla și a stabilit scorul final.

Barcelona a obținut astfel a treia victorie în patru meciuri și a ajuns la nouă puncte.

Tot al treilea succes l-a reușit și Sporting. Portughezii au învins-o la limită pe Șahtior Donețk, scor 1 la 0, într-o partidă echilibrată, decisă după pauză. Sporting a găsit soluția în minutul 59 când Ismael Doumbia a marcat singurul gol al lusitanilor.

Iar Bayern München a obținut o victorie importantă în deplasare, chiar pe terenul lui Atletico Madrid. Bavarezii s-au impus cu 2 la 0, într-un derby european în care au avut răbdare să găsească breșa în defensiva spaniolilor. Prima repriză s-a încheiat fără goluri, însă după pauză Bayern a reușit să desfacă apărarea gazdelor. În minutul 54, tânărul Lennart Karl a finalizat o acțiune ofensivă și a adus echipa germană în avantaj. Atletico a încercat să reacționeze, dar tot bavarezii au lovit din nou în minutul 74. Konrad Laimer a profitat de o pierdere a mingii a gazdelor și a înscris pentru 2 la 0.

Bayern a gestionat fără emoții finalul partidei și a plecat de la Madrid cu toate cele trei puncte. Echipa germană are acum opt puncte după patru etape și a urcat în zona primelor opt poziții. După patru etape, Paris Saint-Germain este singura echipă cu maximum de puncte. Barcelona și Sporting au câte nouă puncte, în timp ce Bayern München a ajuns la opt. În această fază a competiției, fiecare echipă dispută opt meciuri, împotriva unor adversari diferiți, iar primele opt clasate se califică direct în optimile de finală.