La 29 de ani, Quentin Halys și-a îndeplinit visul. Francezul a câștigat primul titlu ATP al carierei, după ce a produs surpriza în finala turneului ATP 250 de la Kitzbühel și l-a învins în minimum de seturi pe principalul favorit, Alexander Bublik. Victoria îl aduce pe francez foarte aproape de revenirea în Top 50 mondial.

Quentin Halys a scris cea mai frumoasă pagină a carierei sale. Francezul în vârstă de 29 de ani s-a impus cu în fața kazahului Alexander Bublik, ocupantul locului 11 mondial și campionul en-titre al turneului de la Kitzbühel, cucerind primul trofeu ATP din carieră. Succesul lui Halys s-a construit în special pe un serviciu aproape impecabil. Francezul a început finala cu patru ași consecutivi și a încheiat partida cu 17 ași, fără să îi ofere adversarului vreo minge de break. Singurul break al meciului, obținut în primul set, a fost suficient pentru a face diferența, iar Halys s-a impus cu 6 la 4. În actul secund, Bublik a împins disputa în tie-break și chiar a avut o minge de set, însă francezul a răspuns cu un forehand câștigător, înainte de a transforma prima minge de meci, după o scurtă trimisă în fileu de kazah. A fost un meci de o oră și 34 de minute, ăncheiat cu 6 la 4 și 7 la 6.

Francezul l-a învins pentru a doua oară în mai puțin de două săptămâni pe Alexander Bublik, confirmând că traversează cea mai bună perioadă a carierei sale. Totodată, pentru Halys a fost revanșa perfectă după finala pierdută anul trecut la Gstaad, în fața lui Matteo Berrettini. Acest titlu îl va propulsa pe Halys de pe locul 83 pe 51 în clasamentul ATP, la doar cinci poziții de cea mai bună clasare din carieră, locul 46, atins anul trecut.