De la US Open trecem la cel mai bun tenismen moldovean. Radu Albot continuă seria victoriilor la turneul de tenis Challenger de la Istanbul. Jucătorul nostru l-a învins în primul tur al tabloului principal pe ucraineanul Georgii Kravchenko, scor 6 la 4 și 7 la 5.

Albot, venit din calificări, a controlat partida și a închis meciul în două seturi, după o oră și jumătate de joc. Tenismenul moldovean, clasat pe locul 497 ATP, a trecut astfel de un adversar aflat cu peste 100 de poziții mai sus în ierarhia mondială. Este a treia victorie consecutivă obținută de Albot la Istanbul.

În calificări, cel mai bun tenismen moldovean i-a mai învins pe ucraineanul Aleksandr Braynin și pe românul Radu Mihai Țurcanu. În turul secund, Albot va juca împotriva japonezului Jay Dylan Hara Friend, numărul 312 mondial.

Acesta a produs o surpriză în primul tur și l-a eliminat pe favoritul 8, italianul Michele Ribecai. Turneul de la Istanbul se dispută pe hard și are statut de Challenger 75, iar premiile totale se ridică la 107 mii de dolari.