Radu Albot continuă seria turneelor pe zgură din această vară. După parcursul până în semifinalele Moldova Open, cel mai bun tenismen moldovean și-a asigurat prezența pe tabloul principal al Challenger-ului de la Brașov. Albot a obținut două victorii în calificări, fără să cedeze vreun set, și va lupta din nou pentru puncte importante în clasamentul ATP.

Cap de serie numărul cinci în calificări, Radu Albot și-a început aventura la Challenger-ul din Brașov împotriva sârbului Stefan Latinović. Cel mai bun tenismen moldovean a avut parte de un prim set echilibrat, decis la tie-break. Iar în actul secund, Albot a controlat jocul mult mai bine și s-a impus cu 6 la 3, obținând primul succes al turneului.

Iar astăzi, în meciul decisiv pentru calificarea pe tabloul principal, adversarul lui Albot a fost românul Sebastian Gima. Tenismenul nostru a început excelent și a dominat primul set, pe care și l-a adjudecat cu 6 la 2. Partea secundă a fost mult mai disputată, însă Albot și-a păstrat calmul în momentele importante și a închis partida în tie-break. Acolo a dominat clar și a câștigat cu 7 la 1.

Prin cele două victorii consecutive, Radu Albot și-a asigurat locul pe tabloul principal al challenger-ului ATP 75 de la Brașov. Tenismenul nostru va avea parte de un adversar extrem de dificil. Albot îl va întâlni pe maghiarul Zsombor Piros, cap de serie numărul doi al competiției și unul dintre favoriții la câștigarea trofeului. Cei doi s-au mai duelat o singură dată în circuitul Challenger, în urmă cu doi ani, iar victoria i-a revenit tenismenului maghiar.