S-a decis și ultimul participant la Turneul Campionilor la tenis de câmp. Rafael Jodar a prins dramatic ultimul bilet pentru competiția celor mai buni opt tenismeni ai sezonului, după ce aseară Carlos Alcaraz a reușit o revenire spectaculoasă în fața americanului Taylor Fritz, la Mastersul de la Paris. Spaniolul a salvat două mingi de meci și i-a spulberat adversarului său visul calificării la competiția de la Torino.

Spaniolul Carlos Alcaraz a fost protagonistul unui meci dramatic în sferturile de finală ale turneului Masters de la Paris. Ibericul l-a învins pe Taylor Fritz în trei seturi, după două ore și jumătate de joc. Americanul a fost foarte aproape de victorie. A câștigat primul set în tie-break, cu 12 la 10, iar în actul secund a condus cu 5 la 3. Mai mult, Fritz a avut două mingi de meci, însă Alcaraz a refuzat să se dea bătut.

Spaniolul a revenit spectaculos, a câștigat patru game-uri consecutive și a trimis partida în decisiv. În ultimul set, Alcaraz a făcut diferența printr-un break și a închis meciul cu 6 la 3.

Înfrângerea a fost una extrem de dureroasă pentru Fritz, care avea nevoie de victorie pentru a obține ultimul loc disponibil la Turneul Campionilor. Astfel, biletul pentru Torino i-a revenit compatriotului lui Alcaraz, tânărul Rafael Jodar, care va participa în premieră la competiția de final de sezon. Ultimul loc fusese stabilit în aceeași zi și în urma unui alt rezultat important. Ben Shelton l-a învins pe Tommy Paul, scor 6 la 4, 4 la 6 și 6 la 3, iar Frances Tiafoe și-a asigurat, la rândul său, calificarea.

PARTICIPANȚII LA TURNEUL CAMPIONILOR 2026

Alexander Zverev – Germania

Carlos Alcaraz – Spania

Ben Shelton – SUA

Daniil Medvedev – Rusia

Flavio Cobolli – Italia

Arthur Fils – Franța

Frances Tiafoe – SUA

Rafael Jodar – Spania

Astfel, la Turneul Campionilor din acest an se vor duela, neamțul Alexander Zverev, spaniolul Carlos Alcaraz, americanul Ben Shelton, rusul Daniil Medvedev, italianul Flavio Cobolli, francezul Arthur Fils, tenismenul din Statele Unite, Frances Tiafoe și tânărul iberic Rafael Jodar. Competiția de final de an, ce adună cei mai buni 8 tenismeni ai sezonului se va desfășura în perioada 15–22 noiembrie, la Torino, în Italia.