Raphinha demonstrează că Barcelona nu are nevoie de un nou vârf de atac. Brazilianul a marcat al treilea gol în primele două etape ale campionatului spaniol, iar echipa catalană a învins-o fără emoții pe Athletic Bilbao. Acesta a fost și meciul de debut al lui Rodri.

Sergiu Tataru
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După victoria categorică, scor 5 la 0, pe terenul lui Elche în prima etapă, Barcelona a jucat pe Camp Nou în premieră în acest nou sezon. Lamine Yamal a avut una dintre primele mari ocazii și tot aproape de jumătatea primei reprize, Raphinha a trimis cu capul în bară. Căpitanul Barcelonei joacă în centrul ofensivei, fiind „un fals număr 9 de atac”. După plecările lui Lewandowski și Ferran Torres, toată lumea s-a întrebat cum va juca Barcelona, mai ales că nu a cumpărat încă niciun înlocuitor. Raphinha arată că nici nu este nevoie de un nou transfer, sud-americanul marcând cu Bilbao în minutul 37, după o pasă superbă a lui Pedri. 

Lamine Yamal nu se regăsește în acest debut de sezon, superstarul de 19 ani ratând o ocazie monumentală la câteva minute distanță, dar și în debutul părții secunde. Au mai venit șansele lui Fermin și Xavi Espart. În minutul 63 a venit momentul așteptat de fani. Cel mai bun jucător al Cupei Mondiale, Rodri, transferat de la Manchester City, a debutat în tricoul catalan. 

Barcelona a dominat la toate capitolele, dar ar fi putut plăti scump la unul dintre puținele atacuri adverse. Șutul lui Oihan Sancet a lovit bara laterală. Emoțiile au fost spulberate, după cura noului intrat Karim Adeyemi. Neamțul, cu mamă româncă, a centrat în gura porții, Laporte a gafat, iar Fermin Lopez a trimis nestingherit în plasă. 

Barcelona s-a impus cu 2 la 0 și conduce în clasamentul din La Liga, cu cel mai bun golaveraj după două etape. Pe lângă deținătoarea titlului, maxim de puncte mai au Real Madrid, Sevilla și Real Betis.

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