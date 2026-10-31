Rapid București nu a avut o misiune ușoară în fața ultimei clasate, dar a lovit de două ori în repriza secundă și a luat toate cele 3 puncte. Giuleștenii au învins-o pe Csikszereda și au urcat provizoriu pe locul secund în campionat, la egalitate cu lidera Dinamo.

Rapid București a câștigat cu 2 la 0 partida împotriva lanternei roșii Csikszereda, disputată pe teren propriu, în deschiderea etapei a 14-a din Superliga României. Giuleștenii au început partida cu intenția de a controla jocul, însă prima repriză nu a fost deloc una ușoară pentru formația antrenată de Daniel Pancu. Astfel, nemulțumit de prestația echipei, tehnicianul a efectuat trei schimbări și a schimbat total jocul. Insistența gazdelor a dat roade în minutul 61. Constantin Grameni a avut o acțiune individuală spectaculoasă, a trecut de adversarul care i-a ieșit în cale și a finalizat cu piciorul stâng.

Csikszereda a încercat să revină în joc, însă Rapid a continuat să pună presiune la poarta adversă. Portarul oaspeților Eduard Pap a avut câteva intervenții importante, împiedicând-o pe Rapid să majoreze scorul. În cele din urmă giuleștenii au mai marcat odată în prelungiri. După o fază verificată în camera VAR, arbitrul a dictat penalty pentru Rapid, iar Alexandru Dobre și-a asumat responsabilitatea și a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri. Astfel, giuleștenii au câștigat cu 2 la 0 și au egalat liderul Dinamo la puncte, dar câinii roșii au un meci mai puțin disputat.