Pedro Acosta a obținut a doua victorie din acest sezon în cursele sprint din MotoGP. Pilotul echipei Red Bull KTM a câștigat cursa de 10 tururi de la Sepang, într-o întrecere complicată de condițiile meteorologice. Startul i-a aparținut lui Alex Marquez, care plecase din pole-position. Totuși, cursa sprint nu a decurs conform planului. Spaniolul a căzut în turul al treilea, în timp ce se afla la conducere, iar japonezul Ai Ogura a preluat prima poziție. Ploaia și-a făcut simțită prezența încă din primele tururi, iar steagul alb le-a permis piloților să intre la boxe pentru a schimba motocicletele și a trece la cele pregătite pentru condiții de ploaie. Majoritatea favoriților au decis însă să rămână pe circuit, iar alegerea s-a dovedit inspirată. Acosta a început să pună presiune pe Ogura și a reușit să-l depășească în ultimele tururi. Spaniolul de la KTM a rezistat presiunii și a trecut primul linia de sosire.

Pedro Acosta a încheiat în fața liderului campionatului, Marc Marquez, iar podiumul a fost completat de italianul Marco Bezzecchi. Rezultatul este important și pentru lupta la titlul mondial. Marc Marquez și-a mărit avantajul în clasament față de Jorge Martin la 19 puncte, după ce principalul său rival a fost nevoit să abandoneze weekendul de la Sepang. Martin, campion mondial în 2024, a încercat să revină în competiție după fractura suferită la încheietura mâinii, dar durerile nu i-au permis însă să continue. Mâine dimineața, de la ora 09.00, este programată cursa principală din Malaezia, care va avea 20 de tururi, iar Alex Marquez va pleca din pole-position, urmat de fratele său, Marc Marquez, și de Pedro Acosta.