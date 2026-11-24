Senegalul a fost confirmat drept câștigător al Cupei Africii pe Națiuni 2025, după ce a obținut o victorie importantă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Instanța sportivă a anulat decizia Confederației Africane de Fotbal (CAF), care atribuise trofeul Marocului la „masa verde”, la aproape două luni după finala disputată între cele două reprezentative.

Decizia TAS a fost luată în unanimitate și restabilește rezultatul înregistrat pe teren: Senegal – Maroc 1-0, după prelungiri.

De la victorie pe teren la înfrângere la „masa verde”

Finala competiției s-a disputat pe 18 ianuarie, la Rabat, și a fost marcată de momente tensionate. Senegalul s-a impus cu 1-0, însă partida a fost întreruptă după ce mai mulți jucători senegalezi au părăsit terenul în semn de protest față de un penalty acordat Marocului.

Lovitura de la 11 metri a fost ratată de gazde, iar fotbaliștii Senegalului au revenit pe teren după aproximativ 15 minute. Ulterior, echipa a câștigat partida în prelungiri.

CAF a schimbat câștigătoarea trofeului

La 17 martie, Comisia de Apel a Confederației Africane de Fotbal a decis să acorde victoria Marocului cu scorul de 3-0, la „masa verde”. Hotărârea a venit după o sesizare a Federației Marocane de Fotbal, autoritatea invocând prevederile regulamentului care sancționează părăsirea terenului înainte de încheierea partidei, fără acordul arbitrului.

Decizia a provocat nemulțumirea Federației Senegaleze de Fotbal, care a contestat hotărârea și a sesizat Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

TAS a restabilit rezultatul finalei

În urma examinării apelului, TAS a anulat decizia Comisiei de Apel a CAF și a restabilit hotărârea Comisiei de Disciplină a forului continental.

„Prin urmare, rezultatul finalei AFCON 2025 este confirmat (1-0 pentru Senegal)”, se arată în comunicatul Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Astfel, Senegalul își păstrează trofeul cucerit pe teren, în timp ce Marocul pierde titlul pe care îl primise ulterior prin decizia forului continental, transmite DigiSport.