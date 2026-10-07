„Război Rece” la naționala Portugaliei. Cristiano Ronaldo a publicat un comunicat în care își explică plecarea de la cantonamentul echipei. Superstarul s-a simțit trădat de selecționerul Jorge Jesus, care nu ar fi citit o listă cu scuze la adresa lui Ronaldo într-o conferință de presă. Antrenorul a avut o replică ironică.

Cristiano Ronaldo a publicat un mesaj în care dezminte speculațiile din jurul scandalului și explică de ce a părăsit naționala Portugaliei. Superstarul spune că nu a cerut să joace și că, potrivit planului lui Jorge Jesus, trebuia să evolueze în doar două dintre cele patru meciuri. După partida cu Țara Galilor, urma să rămână pe bancă împotriva Norvegiei. Totuși, înaintea meciului, selecționerul i-ar fi spus că are nevoie de el pe teren. Ronaldo a fost trimis la încălzire, dar nu a mai intrat, lucru care l-a înfuriat. Cei doi ar fi avut apoi o discuție, în urma căreia Jesus trebuia să citească o listă cu opt puncte prin care își asuma greșeala.

„ - Am făcut o greșeală să scot la încălzire pe cineva de calibrul lui Pele și Maradona fără să-l trimit pe teren.

- Dacă aș fi iar într-o astfel de situație, n-aș mai repeta greșeala.

- În concluzie, îl vreau pe Cristiano la echipa națională. El crede în mine, a crezut în mine și la Al-Nassr. ”

... sunt două dintre punctele, pe care ar fi trebuit să le citească antrenorul portughez la conferință pentru ca să fie iertat. În schimb, Jorge Jesus a evitat să vorbească despre conflict și a spus că nu există nicio problemă. Asta l-a enervat și mai tare pe Cristiano, care a părăsit echipa înaintea partidei cu Danemarca. Jorge Jesus a avut o reacție ironică la mesajul lui Ronaldo.

„ Am fost la meciul naționalei de tineret din Portugalia, la Leiria. Nu am avut timp pentru așa ceva. ”

Ulterior, Jesus a spus că a citit mesajul lui Ronaldo, dar nu are nimic de comentat. La rândul său, fotbalistul de 41 de ani susține că este gata să accepte o eventuală sancțiune și precizează că nu intenționează să se retragă de la națională. Totuși, o revenire sub comanda lui Jorge Jesus pare tot mai puțin probabilă.