Real Madrid a întrerupt seria de nouă victorii a marei rivale Barcelona în campionatul Spaniei. Galacticii s-au impus la limită, Mbappe marcând golul decisiv în ultimele minute. Distanța dintre rivale s-a redus la trei puncte în clasament, catalanii fiind lideri în continuare, chiar dacă au pierdut.

Bătălia de pe Camp Nou a început echilibrat, cu ocazii la ambele porți. Anthony Gordon și Raphinha au amenințat poarta lui Andriy Lunin, în timp ce Mbappe și Guler fost cei mai periculoși la galactici. Real Madrid a deschis scorul în minutul 41, într-o fază norocoasă pentru oaspeți. După o acțiune construită pe partea stângă, Yan Diomande a trimis mingea în careu, iar fundașul Gerard Martin a încercat să respingă. Balonul l-a lovit însă pe Mbappe și a ajuns în plasă. Catalanii au avut șansa egalării, însă Lamine Yamal a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție favorabilă. Dacă în prima repriză, Real Madrid a părut că are totul sub control, iar atacurile erau mai periculoase, după pauză galacticii mai mult s-au apărat. Barcelona a pus presiune și a profitat, egalând în minutul 61. Pedri a găsit o pasă excelentă spre Raphinha, iar brazilianul a șutat din careu.

Lunin a atins mingea, însă nu a putut împiedica golul. Gazdele au prins curaj și au fost aproape să preia conducerea, dar portarul ucrainean a intervenit spectaculos la lovitura de cap a lui Gerard Martin. Ulterior, Lamine Yamal a trimis puțin pe lângă poartă, iar o altă încercare a Barcelonei a fost blocată de apărarea madrilenilor. Când echipa lui Hansi Flick părea să controleze jocul, Real Madrid a dat lovitura decisivă. În minutul 87, Bellingham a pornit o acțiune spectaculoasă, a trecut de adversari și a contribuit la lansarea lui Eduardo Camavinga. Francezul l-a depășit pe Cau Cubarsi și l-a servit cu poarta goală pe Mbappe.

Jose Mourinho și elevii săi au câștigat cu 2 la 1 primul Clasico de la revenirea portughezului pe banca madrilenilor, iar echipa sa a strălucit la fazele de tranziție, închiderea spațiilor dintre linii și contraatacuri, cartea de vizită a stilului lui Mourinho. În ciuda victoriei, madrilenii sunt abia pe locul 3 în Spania, la un punct în spatele rivalei Atletico și la trei puncte de FC Barcelona. Trupa Blaugrana a câștigat toate primele nouă meciuri ale sezonului în La Liga și ar fi putut stabili un record de victorii consecutive în cazul unui nou succes aseară.