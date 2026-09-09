Două dintre cele trei echipe spaniole au obținut victorii în celelalte partide disputate aseară. Real Madrid a profitat de greșelile făcute de Inter Milano și a câștigat meciul central, Real Betis a învins-o cu 3 la 2 pe Lille, în timp ce Villareal a pierdut cu același scor în fața Borussiei Dortmund, toate golurile fiind marcate în repriza a doua.

Real Madrid și Inter Milano și-au început campaniile în Liga Campionilor pe Santiago Bernabeu. Italienii l-au testat pe Thibaut Courtois, șutând de mai multe ori spre poarta madrilenilor în debutul meciului. Parcă de nicăieri a venit primul gol. În minutul 14, Curtis Jones a gafat nepermis, iar mingea a ajuns la Kylian Mbappe, cel mai bun marcator al sezonului trecut reușind să deschidă scorul. Hakan Calhanoglu a avut o lovitură liberă periculoasă, după care, la mijlocul reprizei, a venit o nouă greșeală ca în curtea blocului. De această dată, portarul Josep Martinez, s-a făcut de râs, iar Valverde a făcut 2 la 0.

Jucătorii de la Inter au dus foarte bine mingea până în careul advers, dar nu au putut găsi ultima pasă pentru finalizare. De partea cealaltă, galacticii au mizat pe contraatacuri tăioase și ruperi de ritm, în stilul lui Jose Mourinho. Jude Bellingham a ratat incredibil în minutul 58, după care Mbappe și Brahim au trecut și ei pe lângă gol. După perioada de presiune la poarta nerazzurilor a venit reușita lui Carlos Augusto din pasa lui Lautaro.

Real Madrid a apărat rezultatul de 2 la 1 până la fluierul final și a debutat cu victorie în Champions League. Un alt club spaniol, care a învins, este Real Betis. Echipa din Sevilla a jucat pe terenul celor de la Lille, iar la pauză pierdea cu 1 la 2, după ce Ueda și Alexsandro au marcat pentru francezi, iar Marc Bartra a punctat în tricoul spaniolilor. Fundașul central Bartra și-a completat dubla în minutul 49, iar la câteva faze distanță, Troy Parrott a înscris pentru 3 la 2. Irlandezul transferat de la AZ Alkmaar în această vară aduce victoria pentru Betis al doilea meci consecutiv, după ce a înscris singurul gol al partidei cu Real Madrid din La Liga.

Tot cu 3 la 2 s-a impus și Borussia Dortmund. În acest meci, reprezentanta Spaniei, Villareal, a pierdut. Nebunia a început târziu, în minutul 53, când Veiga a trimis nefericit mingea în propria poartă. Villareal a egalat peste aproximativ un sfert de oră, iar pe final Serhou Guirassy a reușit dubla în patru minute, punctând din pasa lui Fabio Silva și dintr-un penalty.

Atacantul născut în Franța, cu origini din Guineea, a reușit să trimită balonul și în propria poartă până la încheierea meciului, dar a contat mai puțin. Borrusia Dortmund a obținut primele trei puncte, iar Villareal debutează cu o înfrângere. Prima etapă din faza de ligă continuă în această seară, când joacă alte două cluburi spaniole. Barcelona dă piept în deplasare cu Feyenoord, iar Atletico Madrid se va duela cu Liverpool pe Anfield. Această confruntare, dar și partida Napoli – Arsenal Londra sunt duelurile cap de afiș ale serii.