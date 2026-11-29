Cutremur pe Santiago Bernabeu. Real Madrid a fost răpusă chiar pe teren propriu de Deportivo Alaves, iar seria impresionantă de zece victorii consecutive a luat sfârșit. Madrilenii au fost surprinși de o echipă care a refuzat să se recunoască învinsă și a produs una dintre cele mai mari surprize ale etapei din La Liga.

Deportivo Alaves a început perfect partida și a deschis scorul în minutul 22, prin Toni Martinez, după o eroare în defensiva madrilenilor. În repriza secundă, Angel Perez a dublat avantajul oaspeților, iar Real Madrid s-a văzut obligată să alerge după egalare. Kylian Mbappe a reaprins speranțele gazdelor, cu un gol marcat în minutul 69, însă madrilenii nu au mai reușit să înscrie.

Deportivo Alaves a dat lovitura la Madrid și s-a impus cu 2 la 1. Astfel, galacticii suferă prima înfrângere pe teren propriu în acest sezon și a pus capăt unei serii de zece victorii consecutive în toate competițiile. Madrilenii rămân pe locul trei în clasament, în timp ce Alaves a urcat pe poziția a opta.