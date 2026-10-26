Starul francez Kylian Mbappe a fost eroul oaspeților. Atacantul lui Jose Mourinho a marcat ambele goluri ale celor de la Real Madrid.

FC Barcelona a fost echipa mai periculoasă în prima repriză, dar Real Madrid a deschis scorul cu mult noroc pe Camp Nou. Kylian Mbappe a deblocat tabela în minutul 41, după ce Gerard Martin a degajat direct în genunchiul francezului. Mingea a ricoșat în plasă, fără șansă pentru portarul Joan Garcia.

Jose Mourinho a fost singurul om de pe banca lui Real Madrid care nu a sărbătorit acest gol norocos înscris de Kylian Mbappe. La câteva momente de la acest gol, Lamine Yamal a avut șansa egalării. Și el a beneficiat de un ricoșeu norocos, a rămas singur cu Lunin, dar a reluat modest.

Mbappe a răpus-o pe FC Barcelona

Catalanii au alergat după golul egalizator și după pauză, iar zidul lui Mourinho a fost fisurat în minutul 61. Golgheterul Raphinha a fost găsit excelent în interiorul careului, a șutat puternic printre picioarele lui Jude Bellingham. Lunin a văzut târziu balonul și nu a reușit să respingă.

FC Barcelona a căutat apoi golul de 2-1, dar fără succes. Meciul părea că se îndreaptă spre o remiză, însă vedetele lui Jose Mourinho au avut ultimul cuvânt.

Jude Bellingham a pornit un contraatac devastator cu un dribling de mare finețe, iar Eduardo Camavinga a continuat faza cu o mișcare genială contra lui Pau Cubarsi. Portarul Joan Garcia a ieșit în întâmpinarea lui Camavinga, dar francezul l-a găsit excelent pe Kylian Mbappe în fața porții. Atacantul a răams singur cu poarta goală și a înscris fără emoții pentru 2-1.

Jose Mourinho a sărbătorit în stilul caracteristic acest gol decisiv. Portughezul s-a aruncat în genunchi și a scos limba în direcția suporterilor catalani. FC Barcelona s-a aruncat în atac în prelungiri, dar Real Madrid a rezistat.

S-a terminat 2-1 pentru Real Madrid, care se apropie acum la trei puncte de FC Barcelona în clasament. Catalanii rămân lideri, cu 27 de puncte, iar echipa lui Mourinho ajunge la 24 de lungimi. Atletico Madrid se află între cele două rivale, cu 25 de puncte.

Pentru băieții lui Hansi Flick, eșecul din acest derby reprezintă prima înfrângere din actualul sezon din La Liga. Până acum, FC Barcelona câștigase toate cele nouă meciuri disputate în primele nouă etape. În paralel, Jose Mourinho ajunge la șase derby-uri "El Clasico" la rând fără înfrângere, scrie sport.ro.