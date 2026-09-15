O nouă remontada spectaculoasă marca Cristian Chivu. Formația sa Inter a fost din nou condusă cu 0 la 2, dar a răspuns cu cinci goluri și a întors meciul cu Udinese. Nerazzurrii s-au impus cu 5 la 3, au ajuns la patru victorii consecutive în Serie A și rămân neînvinși în campionat. Iar următorul meci este unul de foc, Inter merge la Roma, pentru duelul cu liderul clasamentului.

Campioana Italiei, Inter, continuă startul perfect din Serie A. Dar victoria de aseară cu Udinese a venit după un nou început de coșmar. Pe Giuseppe Meazza, echipa lui Cristian Chivu a fost condusă cu 2 la 0 după doar 16 minute, exact cum s-a întâmplat și în etapa precedentă, când Napoli a avut același avantaj. Udinese a dat lovitura în minutul 9 prin James Abankwah, iar 7 minute mai târziu, Jurgen Ekkelenkamp a făcut 2 la 0.

Dar reacția campioanei Italiei a fost rapidă. În minutul 26, Carlos Augusto a reaprins speranțele gazdelor cu un șut puternic de la distanță. Iar înainte de pauză, Nicolo Barella a restabilit egalitatea, după o acțiune în care Marcus Thuram a avut un rol important.

A fost 2 la 2 la pauză, iar Inter a intrat în repriza secundă cu un alt ritm. În minutul 57, Marcus Thuram a întors complet soarta partidei și a făcut 3 la 2 pentru nerazzurri. Francezul a finalizat după o fază rapidă construită de Inter. Iar 10 minute mai târziu, Pio Esposito a mărit diferența la 4 la 2, după o pasă foarte bună a lui Piotr Zielinski.

Inter a continuat să atace, iar în minutul 79 a venit și al cincilea gol. Ange-Yoan Bonny a înscris după ce portarul Maduka Okoye respinsese prima sa încercare.

Iar Udinese a mai avut un ultim cuvânt în prelungiri, după ce Idrissa Gueye a redus din diferență în minutul 90+1, dar nu a mai existat timp pentru o nouă revenire.

Astfel, Inter s-a impus cu 5 la 3 și a bifat a doua remontada consecutivă de la 0 la 2 în Serie A. În urmă cu o săptămână, formația lui Chivu a întors același deficit în fața lui Napoli și a câștigat cu 3 la 2.

Inter are acum maximum de puncte după patru etape, 12, însă ocupă locul secund. Roma are tot 12 puncte și este lideră datorită golaverajului superior. Tot aseară romanii au reușit o victorie cu 2 la 0 în fața lui Torino. Donyell Malen și Niccolo Pisilli au fost marcatorii.

Acum AS Roma și Inter vor avea parte de un duel direct pentru prima poziție. Sâmbătă, pe 19 septembrie, echipa lui Cristian Chivu merge pe Stadio Olimpico pentru partida cu romanii.