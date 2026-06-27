După ocuparea locului 3 la începutul lunii, la primul turneu continental, din orașul Makarska, Croația, naționala feminină de rugby 7 a Moldovei are parte de o evoluție superbă și în cea de-a doua fază. Fetele noastre pregătite de Ion Cebotari s-au calificat astăzi în semifinalele turneului de acasă, a campionatului european, competiție ce se desfășoară pe stadionul Dinamo din capitală. În sferturi au avut parte de un meci foarte bun contra Norvegiei. Nicoleta Meșină a fost cea mai bună jucătoare a noastră în prima repriză, ea reușind să plaseze trei esee.

Svetlana Morocica a adaugat și ea un eseu, iar Oxana Bunici a reușit două transformări, și Moldova conducea cu un categoric 26 la 0 la pauză. În partea secundă fetele noastre au continuat dominarea și au înscris alte trei esee. O reușită a fost în dreptul Biancăi Rangu, iar Marina Pirojanschi a reușit să plaseze de două ori balonul oval după linia adversarelor. Scor final 45 la 0. În semifinale, fetele noastre vor juca mâine contra Ucrainei.

Iar în sferturi naționala masculină a dat peste câștigătoarea primei etape din Makarska, Croația. Haiducii au luptat cu Elveția, dar nu au avut nici o șansă. Rugbiștii din Țara Cantoanelor au dominat și la pauză aveau deja un avantaj de 22 la 0, după 4 esee reușite și o transformare. Echipa noastră nu a putut rezista nici în partea secundă în fața principalei favorite și elvețienii au făcut 27 la 0 pe tabelă. Deși au luptat cu toții, singurul moment de sclipire a venit din partea lui Iulian Cociuc care a înregistrat un eseu pentru haiduci, urmat de o transformare, iar Moldova a făcut ca scorul să fie de 27 la 7.

Însă doar atât, haiducii nu au mai reușit să puncteze, în timp ce elvețienii au mai înscris un eseu și au stabilit scorul final de 32 la 7. Pe tabloul masculin, în semifinalele competiției de la Chișinău, mâine Elveția se va bate cu Turcia, iar Suedia se va duela cu România. Totodată național noastră își va continua evoluția și va juca în turneul de consolare, pentru locurile 5-8.