Republica Moldova cucerește a doua medalie la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar. Luptătorul de taekwondo, Dmitrii Balagula, a urcat pe treapta a treia a podiumului, după un parcurs reușit la competiția din Senegal.

Drumul spre podium pentru Dmitrii Balagula a fost unul destul de simplu, în categoria de greutate de până la 48 de kilograme. Sportivul nostru l-a învins în sferturi pe un adversar din Etiopia, câștigând ambele reprize și automat asigurându-și medalia de bronz.

Apoi sportivul nostru a cedat în lupta pentru calificarea în marea finală în fața unui egiptean. Aceasta este a doua medalie obținută de Republica Moldova la actuala ediție a Jocurilor Olimpice de Tineret, după ce judocana Alexandra Chiron a cucerit bronzul la categoria de 52 de kilograme.

La competiția din Senegal, Republica Moldova a deplasat un lot format din nouă sportivi, care concurează la 7 discipline, atletism, box, înot, judo, lupte, scrimă și taekwondo.