Reuniunea Diamond League de la Monaco a oferit un adevărat spectacol al performanțelor. Principala vedetă, suedezul Armand Duplantis, a câștigat din nou, dar fără record mondial. Julien Alfred a reușit al treilea cel mai bun timp din istoria probei de 200 de metri, iar kenyanul Emmanuel Wanyonyi a doborât un record mondial care a rezistat aproape trei decenii.

Etapa de Diamond League de la Monaco și-a confirmat încă o dată statutul de una dintre cele mai spectaculoase reuniuni atletice ale sezonului. Deși Armand Duplantis nu și-a mai depășit propriul record mondial, suedezul a dominat din nou concursul de săritură cu prăjina și a bifat o nouă victorie importantă. Campionul olimpic și mondial a trecut fără emoții peste înălțimea de 6 metri și 7 centimetri, stabilind un nou record al reuniunii.

De această dată, Armand Duplantis nu a mai încercat să își îmbunătățească recordul mondial de 6,31 metri, stabilit în luna martie. Iar în concursul feminin o performanță de excepție a reușit-o australianca Nina Kennedy. Campioana olimpică a trecut peste ștacheta înălțată la 4,95 metri, stabilind cea mai bună performanță mondială a sezonului și devenind doar a șasea femeie din istorie care depășește această înălțime.

Una dintre cele mai spectaculoase curse ale serii a fost cea feminină de 200 de metri. Campioana olimpică Julien Alfred, din Saint Lucia, a oprit cronometrul la 21 de secunde și 51 de sutimi, rezultat care o transformă în a treia cea mai rapidă atletă din istoria probei.

Sportiva din Saint Lucia le-a devansat pe Adaejah Hodge și pe campioana olimpică Gabby Thomas, confirmând forma extraordinară pe care o traversează înaintea Campionatelor Mondiale.

Un alt moment istoric al serii a venit în proba masculină de 1000 de metri. Kenyanul Emmanuel Wanyonyi a stabilit un nou record mondial, după ce a încheiat cursa în 2 minute, 11 secunde și 83 de sutimi.

În proba-regină de 100 de metri masculin, campionul mondial Oblique Seville a confirmat forma excelentă și s-a impus în 9 secunde și 88 de sutimi. Jamaicanul i-a devansat pe americanul Jordan Anthony și pe camerunezul Emmanuel Eseme.

Astfel, reuniunea de la Monaco a demonstrat încă o dată că Diamond League rămâne competiția în care limitele atletismului sunt împinse tot mai departe.