Dramă în stil scandinav la Copenhaga. Danemarca avea nevoie de cel puțin o remiză în bătălia cu Norvegia și a condus cu 2 la 0 din primul sfert de oră. Însă, norvegienii au revenit incredibil, Haaland reușind să aducă victoria în al șaselea minut de prelungire. Succesul duce Norvegia în sferturile Ligii Națiunilor, alături de lidera grupei, Portugalia.

O nesincronizare din defensiva Norvegiei a dus la deblocarea tabelei de scor în minutul 11, Rasmus Hojlund profitând de cadou. Danemarca a avut parte de un început de vis la Copenhaga. Peste trei minute, Hojberg a făcut 2 la 0, așa că gazdele defilau. Norvegia era obligată să câștige pe terenul rivalei din peninsulă pentru a se califica în sferturile Ligii Națiunilor, așa că a început asaltul. Erling Haaland a avut un gol anulat în minutul 30, dar până la pauză a înscris.

De această dată a gafat ca în curtea școlii portarul Danemarcei. Gazdele s-au trezit sub un asediu în repriza a doua și au făcut cu greu față atacurilor. Haaland, Odegaard, Nusa și Sorloth au amenințat poarta, până când în minutul 83, Martin Odegaard a egalat. Și la scorul de 2 la 2, în sferturi mergea Danemarca. Însă, partida a avut un alt scenariu. În prelungiri, Oscar Bobb a fost faultat, iar în urma loviturii libere, mingea a lovit mâna lui Andersen. S-a dictat penalty, iar Erling Haaland a marcat cu sânge rece.

Haaland a fost artizanul victoriei incredibile a Norvegiei. Grație acesteia, vikingii au adunat 9 puncte, la fel ca Danemarca, dar cele două victorii din meciurile directe i-au adus locul secund în grupă. Danemarca a rămas pe treapta a treia, iar Țara Galilor a fost ultima. Prima poziție i-a revenit Portugaliei, care a învins galezii aseară, tot cu 3 la 2. A fost o primă repriză nebună. Bruno Fernandes a înscris în minutul 11, dar gazdele au egalat imediat. Jucătorii din Țara Galilor au dat lovitura pe contraatac în minutul 40, dar nu au putut să își mențină avantajul până la pauză. Francisco Trincao a egalat. Până la urmă, Carlos Forbs a smuls victoria în minutul 70.

Portugalia a încheiat partida cu un jucător mai puțin pe teren, după eliminarea lui Pedro Neto. Lusitanii au ținut de rezultat și au încheiat grupa cu 15 puncte din 18 posibile. Portugalia este deținătoarea Ligii Națiunilor, unde are două trofee. Echipa lui Jorge Jesus își așteaptă adversarii din sferturi, numele cărora se va ști după tragerea la sorți programată vineri.