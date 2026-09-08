Tenismena Qinwen Zheng a mai reușit o revenire incredibilă la US Open. După ce a întors soarta partidei cu Madison Keys, campioana olimpică a dat peste cap și duelul cu Iga Swiatek. Poloneza a condus în primul set cu 5 la 0, dar a pierdut și a fost eliminată în optimi. Zheng o va întâlni în sferturi pe Elena Rybakina, care este la o victorie distanță de a deveni noua lideră a clasamentului mondial feminin.

Qinwen Zheng este regina revenirilor la acest US Open. În șaisprezecimi a fost condusă cu 5 la 0 în setul decisiv al partidei cu Madison Keys, dar a revenit spectaculos și a învins cu 7 la 5. Exact așa s-a desfășurat și primul act al meciului cu Iga Swiatek. Poloneza s-a aflat în avantaj, scor 5 la 0, după aproximativ 20 minute de la start, dar Zheng a dat dovadă iarăși de forță și concentrare. Chinezoaica a profitat de greșelile adversarei și a câștigat șapte game-uri la rând. În partea secundă, Iga Swiatek, campioana din 2022, a părut că poate trece după setul eșuat, dar tot a pierdut cu 3 la 6.

Swiatek s-a enervat după meci, când a fost întrebată despre avantajul irosit, spunând că nu s-a întâmplat nimic ciudat. De partea cealaltă, campioana olimpică Qinwen Zheng își revine după accidentarea de acum un an și faptul că nu este în top 100 WTA nu reflectă nivelul său de joc. Însă, chinezoaica va avea un test complicat în sferturi, unde se va duela cu Elena Rybakina. A doua favorită de la US Open trebuie să câștige partida pentru a-și asigura locul întâi în ierarhia WTA, indiferent de rezultatul său final și al actualei lidere, Aryna Sabalenka. În optimi, Rybakina a învins-o pe dubla campioană, Naomi Osaka cu 6 la 1 și 6 la 4.

Osaka a avut o nouă ținută extravagantă înaintea confruntării. Nipona a purtat o pelerină pictată de un designer din New York, dar aceasta a fost ultima sa apariție deosebită. Rybakina și Zheng se vor întâlni mâine, când Mirra Andreeva va da piept cu una din favoritele gazdelor, Coco Gauff. Americanca Gauff, campioană în 2023, a trecut fără emoții de conaționala sa, Iva Jovic. De partea cealaltă, Mirra Andreeva, care la 19 ani nu mai este considerată copilul fenomen, ci o potențială câștigătoare a turneului, a avut un meci complicat în fața Anastasiei Potapova. De fapt, a fost un duel dintre două rusoaice, dar Potapova reprezintă Austria, iar în primul set a câștigat cu 7 la 5. Însă, a cedat cu 3 la 6 și 4 la 6 în următoarele acte.

În această seară încep bătăliile din sferturi, care vor stabili primele semifinaliste. Campioana Aryna Sabalenka va juca împotriva Lindei Noskova, iar Jessica Pegula va disputa meciul cu Emma Navarro.