Ploaie de torțe, goluri și o revenire spectaculoasă după pauză. Universitatea Cluj a câștigat derby-ul orașului, chiar pe terenul rivalei CFR, după ce a fost condusă la pauză. Șepcile roșii au marcat de trei ori în repriza secundă și au plecat cu toate punctele din Gruia.

Arcadie Munteanu
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Universitatea Cluj s-a impus cu 3 la 1 în fața formației CFR Cluj, aseara, într-un meci restant din etapa a patra a Superligii României. În fața a aproape 10 mii de spectatori, gazdele au lovit primele. CFR Cluj a deschis scorul în minutul 12, prin Stefan Drazic. Atacantul sârb a primit mingea de la Andrei Cordea și a înscris cu un șut pe jos, după o acțiune rapidă în apropierea porții adverse. Bucuria gazdelor a fost însă umbrită de incidentele din tribune. După gol, Drazic a ridicat de pe gazon o torță aprinsă, aruncată în teren de suporterii Universității. Ulterior, alte materiale pirotehnice au ajuns pe suprafața de joc, iar arbitrul Horia Mladinovici a întrerupt partida pentru câteva minute.

Căpitanii celor două formații, au mers să discute cu suporterii iar spiritele s-au calmat. Astfel, la pauză, CFR conducea cu 1 la 0, însă repriza secundă a adus o cu totul altă echipă a Universității. Cristiano Bergodi a făcut schimbări, iar jucătorii introduși au contribuit la revenirea spectaculoasă a oaspeților. În minutul 50, Universitatea Cluj a obținut un penalty, iar Issouf Macalou a executat fără emoții și a restabilit egalitatea. La doar patru minute distanță, șepcile roșii au trecut în avantaj, după golul înscris de Oucasse Mendy.

CFR nu a reușit să găsească răspunsul, iar Universitatea a lovit din nou în minutul 71. Alexandru Chipciu a centrat din flancul stâng, iar Macalou a trimis puternic spre poartă. Mingea a lovit bara transversală și a intrat în plasă. A fost al doilea gol al ivorianului, care a stabilit scorul final, 3 la 1 pentru Universitatea Cluj. Victoria le aduce celor de la U Cluj trei puncte importante în lupta pentru play-off. Formația lui Cristiano Bergodi a ajuns la 18 puncte și ocupă locul cinci în clasament, după zece meciuri disputate, la cinci puncte de liderul Dinamo. De cealaltă parte, CFR Cluj rămâne pe poziția a opta, cu 13 puncte, și are de recuperat teren pentru a intra în primele șase echipe, care vor continua sezonul în play-off.

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