Italianul Jannik Sinner a cucerit pentru prima dată trofeul de la Indian Wells Open, după o finală spectaculoasă câștigată în fața rusului Daniil Medvedev, scor 7-6 (6), 7-6 (4). Al 11-lea jucător al lumii a fost învins după două seturi extrem de echilibrate, în care Sinner a demonstrat încă o dată de ce este unul dintre cei mai dominanți jucători ai momentului.

Finala a oferit un moment dramatic în tie-break-ul setului secund. Sinner a fost condus cu 0-4, dar a produs o revenire incredibilă, câștigând șapte puncte consecutive pentru a închide meciul și turneul.

Succesul din California marchează primul titlu al italianului în sezonul 2026 și al 25-lea din cariera sa, o bornă impresionantă pentru un jucător care are doar 24 de ani. În același timp, acesta este și al șaselea trofeu de categorie ATP Masters 1000 din palmaresul său.

Triumful de la Indian Wells a venit după o săptămână impecabilă pentru jucătorul italian. Sinner nu a cedat niciun set pe parcursul competiției, confirmând forma excelentă din ultimele luni. De altfel, el a câștigat 28 dintre ultimele 30 de meciuri disputate în circuitul ATP. La Indian Wells, italianul i-a învins pe Svrcina, Shapovalov, Fonseca, Tien, Zverev și Medvedev.

Victoria din finală are și o semnificație specială: este primul trofeu al lui Sinner la Indian Wells, un turneu care în trecut i-a creat numeroase probleme. La doar 24 de ani și 200 de zile, Sinner a devenit cel mai tânăr jucător din era Masters 1000 (format introdus în 1990) care reușește să câștige toate cele șase turnee Masters disputate pe hard: Indian Wells, Miami, Canada, Cincinnati, Shanghai și Paris. Astfel, italianul a depășit recordul deținut anterior de Andy Murray, care reușise această performanță la 29 de ani.

Totodată, Sinner este primul jucător din istorie care câștigă două turnee ATP Masters 1000 consecutive fără să piardă vreun set, de la introducerea actualului format al competiției. Succesul din California îi permite italianului să bifeze o performanță rară: câștigarea tuturor marilor titluri disputate pe hard înainte de împlinirea vârstei de 25 de ani.

