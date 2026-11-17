Arthur Fils a refuzat să renunțe la lupta pentru calificarea în semifinalele Turneului Campionilor și a reușit o victorie de senzație. Francezul l-a învins pe spaniolul Rafael Jodar, după ce a pierdut primul set, și a rămas în cursa pentru un loc în penultimul act al competiției de la Torino. Succesul său are și o semnificație aparte: Turneul Campionilor nu a mai oferit o asemenea revenire a unui francez de 15 ani.

Arthur Fils a început cu stângul duelul cu Rafael Jodar, dar a încheiat partida în forță la Turneul Campionilor de la Torino. Meciul a început echilibrat, iar Fils a avut mai multe oportunități de break, însă Jodar a rezistat presiunii și a salvat toate cele trei mingi de break din primul set. Spaniolul a dat lovitura în game-ul al zecelea, când a reușit să câștige pe serviciul francezului și să închidă setul cu 6 la 4. Fils nu s-a pierdut însă cu firea.

În setul secund, francezul a devenit mult mai agresiv, a lovit precis cu forehandul și a început să dicteze ritmul schimburilor. A făcut break în game-ul al treilea, apoi a repetat isprava în game-ul al șaptelea. În acel moment, Jodar a acuzat probleme fizice și a solicitat intervenția medicilor. Spaniolul a primit îngrijiri, însă nu a mai putut ține pasul cu adversarul. Fils a câștigat setul cu 6 la 2 și a restabilit egalitatea. În decisiv, deja francezul a defilat, a continuat să atace, a reușit alte două break-uri și a închis partida după o oră și 52 de minute.

Pentru Fils este primul succes la Turneul Campionilor, francezul revenind în lupta pentru un loc în semifinale. Victoria are și o semnificație istorică. Arthur Fils a devenit primul francez care câștigă un meci de simplu la Turneul Campionilor după 15 ani. Însă în ultima etapă Fils va avea parte de un duel de gala contra liderului mondial, Alexander Zverev. Germanul poate obține însă calificarea deja din această seară, asta dacă îl va învinge pe americanului Ben Shelton, ambii având câte un succes după prima rundă a grupei. Turneul Campionilor de la Torino încheie sezonul masculin și îi aduce față în față pe cei mai buni opt jucători ai anului. Ediția din acest an pune la bătaie premii totale de peste 15 milioane de dolari.