Au fost conduși cu 3 la 0 la general, dar au refuzat să abandoneze lupta. Juniorii lui Sheriff Tiraspol au reușit o revenire spectaculoasă în fața campioanei României, Farul Constanța, și s-au calificat în turul al treilea al UEFA Youth League. Soarta calificării s-a decis după o serie-maraton de lovituri de departajare. Au fost necesare nu mai puțin de nouă serii pentru ca echipa din Tiraspol să obțină biletele pentru următoarea rundă.

Juniorii celor de la Sheriff Tiraspol au oferit un adevărat thriller fotbalistic ieri pe Arena Mică din Tiraspol. După ce pierduseră cu 0 la 2 prima manșă, disputată în România, echipa noastră avea nevoie de o victorie la cel puțin două goluri diferență pentru a rămâne în cursa calificării.

Startul returului a fost însă unul de coșmar. Farul Constanța a primit un penalty, iar Andrei Oancea a transformat lovitura de pedeapsă în minutul 7. Astfel, formația română conducea deja cu 3 la 0 la general și părea să aibă calificarea în buzunar.

Sheriff nu a cedat însă. Egor Ivanov a reaprins speranțele echipei din Tiraspol în minutul 40, când a înscris după un contraatac. La pauză, scorul era 1 la 1, iar Sheriff mai avea nevoie de două goluri pentru a egala situația la general și tocmai asta s-a întâmplat. În minutul 72, Vladimir Cecetchin a făcut 2 la 1, iar șase minute mai târziu, Egor Ivanov a devenit eroul serii. Acesta a marcat din nou, reușind dubla și stabilind scorul de 3 la 1.

Astfel, la general scorul era de 3 la 3, iar calificarea s-a decis în urma loviturilor de departajare. Seria de la 11 metri a fost la fel de tensionată, iar după primele 10 lovituri, scorul era egal 4 la 4. Suspansul a continuat până în seria a noua, moment în care Răzvan Plugaru a fost blocat de portarul tiraspolean, iar Alexei Prodius a transformat lovitura decisivă și a declanșat sărbătoarea gazdelor. Sheriff s-a impus cu 7 la 6 la penalty-uri și a obținut calificarea în turul al treilea. Pentru echipa Tiraspoleană urmează acum o nouă provocare. În turul al treilea, juniorii Sheriff-ului vor întâlni campioana Israelului, Maccabi Tel Aviv. Dacă va trece și de această dublă manșă, Sheriff va obține calificarea în faza eliminatorie a UEFA Youth League, în optimile de finală.