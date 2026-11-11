Revenirea Rusiei în hocheiul internațional provoacă valuri de nemulțumiri. După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anulat interdicția impusă naționalelor rusești, Canada blochează participarea Rusiei la Mondialul U20, iar mai multe naționale au anunțat că sunt gata să boicoteze Mondialul de seniori din 2027. În același timp, au apărut informații despre legăturile cu organizații rusești ale doi dintre cei trei arbitri care au pronunțat verdictul de reintegrare a Rusiei.

Pe 30 octombrie, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a admis apelul Federației Ruse de Hochei și i-a anulat suspendarea impusă de Federația Internațională începând din 2022, după invazia Ucrainei. Decizia a fost luată în unanimitate de un complet de judecători format din italianul Giulio Palermo, egipteanul Ismail Selim și britanicul Mark Howell.

Potrivit unei investigații publicate de presa elvețiană, Palermo a participat la un congres de arbitraj organizat la Moscova, pe 22 septembrie, cu doar două săptămâni înainte de a fi numit președintele completului. Italianul a respins acuzațiile, iar TAS susține că acesta a călătorit pe cont propriu și nu știa că va examina dosarul Rusiei. În cazul egipteanului Ismail Selim, au fost descoperite legături profesionale mai vechi cu organizații rusești și participări la conferințe. Aceste relații nu demonstrează însă că verdictul Tribunalului a fost influențat. Totuși, hotărârea a provocat reacții în mai multe țări. Canada a exclus sportivii ruși și belaruși de la Campionatul Mondial de juniori.

Mark CARNEY, PRIM-MINISTRUL CANADEI: „Rusia și Belarus susțin acest război ilegal, nejustificat și îngrozitor în Ucraina. Cât timp asta va continua, niciun atlet nu va concura sub steagul acestei țări în Canada.”

Germania a luat în calcul inclusiv renunțarea la organizarea Mondialului din 2027, dacă participarea Rusiei va deveni obligatorie. Finlanda, Suedia, Cehia, Norvegia, Danemarca, Letonia și Austria au anunțat că nu vor juca împotriva Rusiei, inclusiv la Mondialul din Germania.

Nemulțumirile au ajuns și în rândul sponsorilor. Škoda, partener al Campionatului Mondial de peste trei decenii, a avertizat că își va reevalua implicarea dacă Rusia va reveni în competiție. Alte companii din Finlanda și Suedia au amenințat, la rândul lor, că își vor retrage sprijinul. Federația Internațională de Hochei a criticat decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv și a anunțat că va analiza consecințele acesteia împreună cu federațiile naționale.