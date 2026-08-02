Polonezul Robert Lewandowski, transferat vara în Statele Untie, a marcat în premieră pentru Chicago Fire. Fostul atacant al Barcelonei a reușit dubla, iar echipa sa a învins. Un alt fost star al Europei, Casemiro, a înscris noaptea trecută în MLS, dar golul său a venit în poarta greșită.

Sergiu Tataru
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Robert Lewandowski, care la 37 de ani a părăsit Barcelona liber de contract și a semnat cu Chicago Fire, a jucat al treilea meci pentru nou echipă, dar în premieră pe terenul de acasă. În partida cu Charlotte, oaspeții au marcat primii, dar Lewandowski a egalat în minutul 20, cu un șut precis ca la biliard de la marginea careului. 

Polonezul, considerat unul dintre cei mai buni atacanți din toate timpurile, a fost marele erou al meciului. La jumătatea reprizei secunde a înscris elegant pe lângă portar, stabilind scorul final de 2 la 1. 

Chicago Fire ocupă locul 4 în Conferința de Est a ligii nord-americane de fotbal, la nouă puncte în spatele campioanei în exercițiu, Inter Miami, care a disputat cu un meci mai mult, iar noaptea trecută a jucat cu cei de la Columbus Crew. Leo Messi și Rodrigo de Paul s-au întors de la Cupa Mondială, însă doar de Paul a fost titular, Messi intrând pe teren în repriza a doua. Cât a lipsit, bunul său prieten, încă de când evoluau la Barcelona, Luis Suarez, a marcat mai toate golurile. Uruguayanul a înscris formidabil de la distanță, fiind aproape de jumătatea terenului.

Doar că până la pauză, starul venit liber de contract de la Manchester United, Casemiro, a trimis involuntar mingea în propria poartă. Partida s-a încheiat cu rezultatul final de 2 la 2, așa că al doilea meci pentru brazilian la Inter Miami nu a fost cel mai reușit. Fostul închizător de la Real Madrid, care a făcut parte din generația de aur, alături de Luka Modric și Toni Kroos, a dezvăluit că Leo Messi, care i-a făcut atât de multe meciuri complicate în El Clasico, este motivul pentru care a ales să semneze cu echipa din Florida, chiar dacă avea pe masă multe oferte, insclusiv din Serie A.

Casemiro, JUCĂTOR „INTER MIAMI”: „ Sunt unde vreau să fiu și, desigur, joc alături de cei mai buni. De asta vreau să mă bucur, să fiu alături de el(n.red. Messi), să-l fac să câștige, să-l fac și mai mare decât este deja – unul dintre zei, dacă nu chiar zeul fotbalului. Așa că vreau să mă bucur alături de el și să continui să câștig alături de el.”

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